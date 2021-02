Halo : un point sur la série en approche

Les adaptations de jeux vidéo ont le vent en poupe. Après l’énorme succès de The Witcher, d’autres franchises célèbres vont recevoir leur série : Resident Evil, Assassin’s Creed, mais aussi The Elder Schrolls qui annonce une série aussi ambitieuse que The Witcher.

Crédit : Pixabay

Dans l’univers du jeu vidéo, un autre franchise à succès est sur le point de recevoir sa série : Halo. Le jeu de tir à la première personne appartenant à Microsoft Studios dispose en effet d’un univers large et d’une base de fan importante. Il était donc un candidat naturel à une série TV.

Ce que l’on sait de l’histoire

L’histoire de Halo se passe au 26e siècle et prend place dans un conflit entre quatre factions. L’humanité, les Covenants, les Parasites et les Forerunners. Sur fond de guerre entre les Covenants et l’humanité, le joueur suit les aventures du Spartan John-117, alias Master Chief, l’un des derniers survivants du groupe de super soldats génétiquement modifiés.

Assisté par Cortana, une intelligence artificielle, il va tout faire pour empêcher une catastrophe majeure et sera amené à se battre sur les Halos, de super armes développées pour éradiquer toute forme de vie et limiter la propagation des parasites. Il sera rejoint dans son combat par l’Arbiter, un séparatiste covenant.

En ce qui concerne la série, l’histoire devrait être différente de ce que montre le jeu vidéo. Cependant, elle s’inscrirait très fidèlement dans l’univers du jeu vidéo. La guerre opposant les Covenants aux humains devrait occuper une place centrale dans la série. Il pourrait y avoir également un développement important autour des origines de Master Chief et son enrôlement dans le programme Spartan.

Casting

Que serait un Halo sans Master Chief ? Pablo Schreiber aura la lourde charge d’endosser l’armure et de donner vie au personnage de John-117. L’acteur est notamment connu pour son rôle dans Orange is a New Black.

À ses côtés, Natasha McElhone dans le rôle du docteur Halsey et Jen Taylor qui reprend du service pour son rôle de Cortana.

Date, studio et producteurs

Initialement prévue pour début 2021, la série a subi des retards à cause du Covid-19. Elle devrait donc sortir au cours du premier trimestre 2022.

Si la série devait être disponible sur Showtime, c’est finalement Paramount+ qui se chargera de la diffusion. Un changement qui n’impacte finalement que la plateforme que devra utiliser le téléspectateur.

Un projet initial en 2013 devait être réalisé par Steven Spielberg qui sera finalement l’un des producteurs exécutifs suite à la reprise du projet par Showtime. On retrouve également Otto Bathurst (Black Mirror) et d’une certaine manière Developer 343 Industries, dont le rôle se limite à s’assurer que la série s’inscrit parfaitement dans l’univers Halo.

Le projet annoncé comme « l’une des séries les plus ambitieuses jamais créées » se déroulera sur 9 épisodes d’environ une heure chacun. Espérons qu’elle se montrera à la hauteur des attentes des fans de l’univers Halo.

Source : pcgamer