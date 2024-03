Notre sélection des meilleurs jeux Xbox Series disponibles en 2024

Top 3 des jeux pour Xbox Series X

Top 3 des jeux pour Xbox Series X

Si la Xbox Series X est la seule à disposer d’un lecteur CD, tous les jeux disponibles sur cette dernière le sont également sur Xbox Series S mais en dématérialisés. Même si par rapport à sa rivale, la Playstation 5, Microsoft a vendu beaucoup moins de consoles, il n’empêche que beaucoup de personnes possèdent une console de la firme américaine.

Entre exclusivités, RPG et jeux d’horreur, il y a l’embarras du choix. On peut citer Sea of Thieves pour les amateurs de piraterie et d’exploration en coopération. Nous allons donc vous proposer une liste non-exhaustive des meilleurs jeux disponibles sur Xbox Series X/S.

Notre sélection des meilleurs jeux pour Xbox Series

Halo Infinite, le retour du Master Chief

Impossible de commencer notre sélection des meilleurs jeux de Xbox Series sans parler de sa plus célèbre franchise. Halo Infinite a été développé par le studio 343 Industries et non Bungie Studios à l’origine des premiers jeux de la saga. Bien entendu, on retrouve le Master Chief prêt à dégommer des aliens dans un monde semi-ouvert. Plusieurs fois repoussé, le jeu est finalement sorti en fin d’année 2021 et reste une excellente vitrine des performances de la Xbox Series.

On appréciera également son multijoueur, véritablement addictif.

Cyberpunk 2077, pour profiter de Phantom Liberty

On sait tous à quel point la sortie de Cyberpunk 2077 a pu être catastrophique. Mais au fil, des mises à jour, le jeu est devenu de plus en plus jouable, et il faut le dire, il est génial. En tous cas à la rédaction nous l’avons adoré. Nous ne vous présentons plus le gameplay et l’univers de Night City depuis le temps. De même certaines personnes ont pu approcher la franchise grâce à Cyberpunk : Edgerunner.

Mais l’arrivée de la mise à jour 2.0 et son lot de nouveautés peut être l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le FPS du studio polonais. De même, le DLC Phantom Liberty apporte son lot de nouveautés en termes de compétences, de gameplay et d’équipements. Désormais, il est également possible de profiter du jeu et de son extension regroupés dans un seul pack, Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition

Assassin’s Creed : Mirage, le retour à la source de la célèbre licence d’Ubisoft

Ubisoft vient de sortir un nouvel opus de sa célèbre franchise Assassin’s Creed. Ce dernier intitulé Mirage était l’origine un DLC de Valhalla. Mais avec le temps, il est devenu un jeu à part entière. D’ailleurs, il est bon de noter que son prix de départ est de 49,99 euros. C’est honorable de la part d’Ubisoft sachant que d’autres éditeurs auraient vendu ce type de titre à 79,99 euros. Dans tous les cas, on incarne Basim Ibn Ishaq un membre de Ceux que l’on ne voit pas.

L’action se déroule à Bagdad au IXe siècle et l’infiltration fait son grand retour sur le devant de la scène. À l’inverse des précédents opus, les attaques frontales sont à éviter. Dans tous les cas, de nombreux outils et accessoires sont mis à votre disposition pour mener à bien votre mission d’assassinat.

Starfield, le nouveau RPG de Bethesda

Starfield est un RPG d’exploration spatiale uniquement disponible sur PC et Xbox Series X/S. En effet, ce jeu n’est absolument pas disponible sur PS5. Côté gameplay, le responsable créatif de la franchise The Elder Scrolls l’a défini ainsi : « un Skyrim dans l’espace ». En résumé, on retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès des jeux Bethesda (mais aussi les défauts). Quoiqu’il arrive, il est possible de visiter près de 1000 planètes dont certaines sont habitées.

Sinon, vous allez devoir sillonner cet univers pour découvrir des artéfacts. Une nouvelle fois, la personnalisation est très poussée et bien évidemment on trouve un système de compétences. Dans l’ensemble, ce titre offre un large choix d’action, mais attention, cela ne conviendra pas à tout le monde. En bref, on est amateur de ce genre de jeu, ou absolument pas.

Forza Motorsport 8, le meilleur de la simulation automobile sur Xbox Series

On enchaîne par une autre exclusivité Xbox, mais cette fois-ci on arrive sur un tout autre registre. Il s’agit de la mythique licence de simulation automobile Forza Horizon et de son nouvel opus Motorsport. Ce dernier, édité par Xbox Games Studios et développé par Turn 10 Studios offre une immersion toujours plus impressionnante avec ses graphismes à couper le souffle. De plus, environ 500 véhicules de tous types et de toutes les époques sont disponibles.

Ensuite, il est également possible d’apporter des améliorations aux différents modèles. On trouve également de nombreux circuits bien connus des fans de sports automobiles. Pour finir, le multijoueur est lui aussi de la partie. Cette exclusivité Xbox Series X/S, est probablement le meilleur jeu de course disponible sur cette console.

EA Sports FC 24, un Fifa qui n’en porte pas le nom

De nos jours, il est difficile de faire un comparatif sur les meilleurs jeux d’une console sans évoquer un titre dédié au football. D’un côté PES est en sommeil et de l’autre Fifa a juste changé de dénomination. Donc quoiqu’il en soit, EA Sports FC 24 est la seule solution pour les amateurs du genre. Dans ce nouvel opus, à l’exception du changement de titre, tout est identique.

Bien évidemment, on trouve quelques améliorations au niveau des graphismes et quelques fonctionnalités supplémentaires, mais dans l’ensemble la formule est toujours la même. Parmi les nouveautés, on peut noter la possibilité d’intégrer des joueurs et des joueuses directement dans son équipe Ultimate Team. D’ailleurs, ce mode de jeu fonctionne toujours avec le même système de box.

Diablo IV, un voyage en enfer toujours aussi réussi

Le dernier-né de la saga Diablo vient d’arriver et il est disponible sur Xbox Series X/S. Ici, le studio Blizzard nous gratifie d’un très bon action-RPG de type « hack ’n’ slash ». L’histoire se déroule directement après les événements de Diablo III sorti il y a maintenant plus de 10 ans. Cette fois-ci vous devrez affronter Lillith, la fille de Mephisto dans un univers toujours incroyable à découvrir.

Sinon, on retrouve les traditionnelles classes qui ont fait le succès de la franchise : voleurs, nécromanciens, druides, barbares et sorciers. Vous pourrez explorer et accomplir plus de 140 donjons et quêtes au cours de votre aventure. Et le studio américain a déjà annoncé travailler sur 2 extensions pour l’avenir. De quoi pouvoir passer encore une fois de longues sessions à massacrer démons et autres monstres en tout genre. Si vous êtes un fan du genre, c’est le jeu à n’absolument pas rater.

Dead Island 2, pour les amateurs de chasse aux zombies

On aura dû attendre très longtemps avant de voir le successeur du mythique Dead Island arriver sur nos consoles. Et c’est enfin chose faite avec ce nouvel opus développé par le studio Dambuster et édité par Deep Silver. Si vous avez joué au premier, vous retrouverez ici la formule qui a fait son succès. Fini l’île paradisiaque, l’action prend dorénavant place en Californie. Côté gameplay, on aura le choix entre 6 personnages. Ces derniers possèdent tous des caractéristiques propres.

Et surtout, on retrouve la coopération (jusqu’à 3 joueurs) pour tuer des zombies entre amis. D’ailleurs, on retrouve la petite touche d’humour noir qu’avait fait le succès du premier. En bref, un jeu toujours aussi jouissif et qui profite de la puissance des Xbox Series pour notre plus grand plaisir.

Hogwarts Legacy, pour devenir un véritable sorcier

Avec cette création basée sur l’univers d’Harry Potter, on arrive sur un jeu qui a dernièrement explosé tous les records de vente. Il faut dire qu’un jeu RPG dans l’univers des sorciers était plus qu’attendu par les fans de la saga. Ce RPG réalisé par le Studio Avalanche Software va vous permettre de découvrir le château de Poudlard, Pré-au-Lard et bien d’autres lieux. Vous pourrez bien évidemment compter sur des combats de sorciers, la créations de potions et plus encore.

C’est le jeu parfait pour tous les fans d’Harry Potter mais qui saura également séduire les fans d’univers fantastiques.

A Plague Tale : Requiem, un chef d’oeuvre français

Ce jeu est la suite directe de A Plague Tale : Innocence et il est toujours développé par les Français du studio Asobo. Ce nouvel opus, vous emmènera dans un univers sombre, ravagé par la peste et en proie aux destructions de la guerre de Cent Ans. Côté personnage, on retrouve Amicia et son petit frère Hugo, où la première devra trouver un remède pour guérir son frère. Techniquement, le jeu est toujours une réussite en termes de gameplay et de design. Si vous n’avez joué à aucun des deux opus, on ne peut que vous les recommander !

Elden Ring, déjà devenu un classique

Si vous vous intéressez un tant soit peu aux jeux vidéo, il est impossible que vous n’ayez pas entendu parler du dernier-né de FromSoftware. Le studio japonais derrière, entre autres, la sérié des Dark Souls, nous gratifie cette fois d’un véritable RPG en monde ouvert. Mais pas d’inquiétudes, vous allez souffrir face à la myriade de boss proposé par l’univers d’Elden Ring. Cet univers, écrit par George R. R. Martin, est absolument incroyable avec une direction à couper le souffle.

En bref, si vous n’y avez pas encore joué, on ne peut que fortement vous le conseiller.

Microsoft Flight Simulator, le meilleur simulateur de vol

Gears Tactics, la chasse aux Locust est ouverte

Si la franchise Halo est sûrement la plus connue sur Xbox, celle des Gears of War arrive juste après. Ce nouvel opus, prend le nom de Gears Tactics. Cette fois-ci vous allez incarner Gabe Diaz dans un jeu orienté stratégie et qui s’inspire de la célèbre sage Xcom. Ne vous inquiétez pas, il y aura bien entendu sur votre chemin des hordes de Locust prêtes à tout pour vous arrêter. Si ce dernier jeu se démarque du reste de la saga, on prend un véritable plaisir à placer et faire combattre ses Gears.

Hades, le meilleur du roguelite d’action RPG disponible sur Xbox

Si vous ne l’avez pas encore essayer on ne peut que vous encourager à vous le procurer.

Dead Space, pour les fans de jeu d’horreur

On ne pouvait pas vous faire une sélection de jeu, sans même vous proposer un survival horror.

Et rien de mieux que le remake du premier Dead Space pour se replonger dans le genre. Côté scénario rien n’a changé, vous incarnez toujours Isaak Clark dans un vaisseau infesté de parasites extra-terrestres. La différence se trouve dans des graphismes et une ambiance toujours plus réalistes, pour une immersion toujours plus importante. Ce remake propose même d’utiliser de nouvelles armes. En bref, c’est un classique du jeu d’horreur à découvrir ou redécouvrir.

Wo Long : Fallen Dynasty, le petit nouveau

Wo Long : Fallen Dynasty est le dernier arrivé avec une sortie du 3 mars 2023. C’est un jeu développé par Team Ninja (Nioh) et produit par Masaaki Yamagiwa déjà derrière BloodBorne.

Dans ce jeu, vous incarnez, un soldat chinois tentant de survivre dans l’univers des 3 Royaumes. Mais ce dernier est infesté de démons et il va littéralement falloir survivre à toutes sortes de dangers. La difficulté est au rendez-vous et si vous avez aimé BloodBorne et Nioh, vous apprécierez sûrement ce jeu.

Hitman 3, l’agent 47 au sommet de sa forme

On arrive sur une autre franchise très célèbre avec Hitman 3. Ce dernier-né reprend le concept des opus précédents. Vous disposez toujours d’une grande liberté de choix pour éliminer vos cibles et avec une rejouabilité seulement limitée par votre imagination. L’agent 47 devra accomplir 6 missions dans 6 lieux différents. Cela peut paraître peu mais comme dit précédemment, avec une telle rejouabilité, c’est amplement suffisant. En bref, Hitman 3 est un jeu immanquable pour les joueurs de Xbox Series.

Sea of Thieves, le meilleur jeu à jouer entre amis

Sea of Thieves est un jeu d’aventures basé sur l’exploration au temps de l’âge d’or de la piraterie. C’est un titre fait avant tout pour jouer en coopération avec d’autres vrais joueurs. En effet, le titre propose une diversité de rôles, où le joueur peut devenir son propre capitaine et avoir sous ses ordres des matelots dirigés par de vrais joueurs. Ensemble, vous pouvez participer à des batailles navales épiques face à d’autres équipages composés d’autres joueurs réels, réaliser des quêtes narratives, faire de la chasse au trésor sur la terre ferme, combattre des monstres marins et bien d’autres activités palpitantes.

Au sein d’un navire, chaque joueur peut s’occuper d’une tâche comme le gouvernail, les voiles, et avoir un canon attribué lors des combats navals. Bien que la direction artistique soit cartoon, le jeu développé par Rare Software dispose d’une physique très travaillée rendant la navigation parfois ardue. Si vous voulez absolument jouer seul, Sea of Thieves a récemment rendu disponible des serveurs 100 % PVe (joueurs contre IA).

Mass Effect : Édition Légendaire, le très bon remaster de la célèbre franchise

Peut-être y avez vous joué à l’époque, ou que vous souhaitez simplement découvrir cette épopée fantastique avec des graphismes revus à la hausse. Mass Effect : Édition légendaire est une remasterisation de la trilogie originale. Prenant place dans un futur lointain (années 2180), vous incarnez le commandant Shepard et devez lutter contre l’entité extraterrestre la plus puissante de la Voie Lactée : les Moissonneurs. Celle-ci veut exterminer toute espèce vivante en les “moissonnant”. Ils voient ainsi les races Aliens intelligentes (y compris les humains) comme une récolte.

Il s’agit là d’un véritable RPG (role playing game). Vos choix et vos actions auront des conséquences directes sur le scénario et les réactions de vos compagnons. L’objectif final est d’unir toutes les autres races extraterrestres à travers de nombreuses quêtes passionnantes et tenter de convaincre un conseil galactique planqué dans leur bureaucratie refusant de voir la menace. Si le premier opus a mal vieilli même en version remastered, les deux qui suivent prennent aux tripes par une diversité de gameplay et de compétences pouvant aussi avoir des conséquences sur l’univers du jeu. Sur Xbox Series X, le soft peut tourner en 4K/60 FPS, ou en 1440p/120 FPS en privilégiant la fréquence d’image dans les paramètres.

War Thunder, le meilleur Free To Play

Découvrir War Thunder pour Xbox Series X|S

War Thunder fait sans doute partie des meilleurs jeux gratuits jouables sur Xbox Series X|S. Le titre vidéoludique se focalise sur les véhicules militaires de l’entre-deux-guerres jusque dans les années 2000. Vous pourrez contrôler un vaste panel de chars, avions, hélicoptères et navires de guerre à travers des modes de jeux divers et variés. Le studio, Gaijin, s’appuie par ailleurs sur des documents officiels afin de modéliser et rendre opérationnels les matériels militaires qu’il développe.

Vous pouvez prendre part à des batailles épiques sur plus de 80 cartes jouables inspirées de véritables lieux de conflits comme Stalingrad, El Alamein ou encore le Vietnam. Le soft est très exigeant car le jeu s’appuie sur une physique extrêmement réaliste, mais la diversité des véhicules offre de nombreux types de gameplay. Toutefois, nous vous conseillons de brancher un clavier et une souris pour jouer à ce titre. L’utilisation d’un pad est très compliquée et Gaijin autorise les périphériques d’ordinateur pour jouer à War Thunder sur Xbox, donc pourquoi s’en priver ?

