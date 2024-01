Halo, saison 2 : la bande-annonce est là, l’humanité est en danger face au Covenant

TL;DR La saison 2 de la série Halo dévoile sa nouvelle bande-annonce

Les nouveaux épisodes sortiront le 8 février sur Paramount+

Un poster a aussi été publié

Les adaptations télévisées de jeux vidéo se bousculent ces derniers mois. The Last of Us trône en tête en termes de popularité, devenant même le plus piraté des programmes en 2023, tandis que Fallout sortira prochainement sur Prime Video. Aujourd’hui, les fans de la série Halo ont droit à une bonne nouvelle avec la nouvelle bande-annonce de la saison 2.

Nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de la série Halo

Disponible sur Paramount+, l’adaptation de la franchise Halo n’est pas dans le canon des jeux et s’octroie certaines libertés. Malgré une saison 1 reçue timidement par la presse et les spectateurs, la série a tout de même droit à une saison 2 avec une bande-annonce qui dévoile beaucoup d’action. Il faut dire que les fans ont été conquis par cette adaptation, pourquoi les priver d’une suite malgré les critiques mitigées ?

Dans cette saison, Master Chief (Pablo Schreiber, qui reprend son armure très lourde) dirige son équipe de Spartans contre la menace extraterrestre Covenant. L’ennemi s’apprête à frapper le bastion de l’humanité et la galaxie se trouve au bord du gouffre. Master Chief va tout faire pour sauver les siens de l’extinction alors que la guerre risque de tout changer.

Pablo Schreiber est accompagné de nouveaux venus au casting pour l’occasion de cette saison 2.

Joseph Morgan : James Ackerson

Christina Rodlo : Talia Perez

Christina Bennington : personne non confirmé

La saison 2 arrive le 8 février sur Paramount+

La saison 2 de la série Halo va suivre la chute de Reach, le plus grand bastion de l’humanité de la franchise. Le Covenant rase le lieu en 2552 et des millions de personnes perdent la vie dans cette guerre qui oppose les extraterrestres et la race humaine. En plus de l’action, ces futurs épisodes promettent de gros moments d’angoisse.

C’est le 8 février que la saison 2 de la série Halo arrive sur Paramount+.