Harrison Ford se défend d’être trop vieux pour jouer Indiana Jones

L’acteur a répondu une décennie plus tôt – Crédit : Lucasfilm

80 ans et Harrison Ford semble inarrêtable. Le comédien n’hésite pas à reprendre d’anciens rôles comme ceux de Blade Runner et Star Wars avec, respectivement, Blade Runner 2049 et Le Réveil de la Force. Indiana Jones n’échappe pas à la règle puisqu’un 5ème long-métrage se tourne en ce moment et des photos dévoilées. Un film prévu pour l’été 2023, dirigé par James Mangold à qui l’on doit Logan. Une sortie 40 ans après le premier Indiana Jones mais l’interrogation de certains spectateurs : Harrison Ford n’est-il pas trop âgé pour jouer à l’aventurier ? Lors d’une interview en 2008, l’acteur répondait déjà à cette inquiétude avec beaucoup de justesse.

Une réponse bien salée aux détracteurs d’un Indy à la retraite

Près de 40 ans que l’explorateur qui a inspiré Uncharted squatte les écrans. Et personne ne va se plaindre d’avoir un peu plus d’aventures avec Indiana Jones 5. Si le long-métrage reste mystérieux, on parle d’un voyage dans le temps à différentes époques et un jeune Indy. Approchant les 80 ans, le comédien semble plus en forme que jamais pour un grand film. Un film avec beaucoup d’éléments fantastiques et des scènes physiques.

Malgré son âge, Harrison Ford n’a pas peur de rempiler. L’acteur partageait déjà son opinion en 2008 lors d’une interview pour EW. Si l’homme n’avait que 66 ans à cette époque, il anticipait déjà ce 5ème Indiana Jones.

C’est l’une des choses qui me tient le plus à cœur. Accepter simplement les années, sans réserve. Quel est le problème. Le type a 18, 20 ans de plus, et alors ? La voilà, la question sur laquelle reposent des centaines de millions de dollars de recettes. Et alors ? Certains n’ont peut-être pas envie de voir une icône de l’action atteindre l’âge de la retraite. Oui, je l’ai entendu : « Il est plus vieux ! ». Oui, et alors ? Vous l’êtes aussi. Regarde-toi dans un p*tain miroir.

Une réponse bien envoyée à ses détracteurs.

Source : ScreenRant