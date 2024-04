Helldivers 2 pourrait débarquer prochainement sur une autre console

© Arrowhead Game Studios

Helldivers 2 est sorti en février dernier sur PS5 et PC. Rapidement, le jeu de tir multijoueur est devenu un phénomène vidéoludique, attirant des milliers de joueurs quotidiennement. Ces derniers se démènent pour défendre la démocratie et la Super-Terre menacées par le retour des Insectes, Cyborgs et autres parasites belliqueux. Coopération et esprit d’équipe sont des éléments essentiels pour venir à bout des hordes d’ennemis.

Ce shooter coopératif a été édité par Sony Interactive Entertainment. D’où le fait qu’il se cantonne pour le moment à la console phare du constructeur nippon et au PC. Mais l’exclusivité pourrait être brisée à l’avenir. C’est du moins ce que suggère Shpeshal Nick, cofondateur du site XboxEra, dans le dernier podcast du média spécialisé.

Helldivers 2 : vers un portage sur Xbox Series ?

L’animateur affirme avoir entendu “des discussions préliminaires très, très précoces sur la possibilité qu’Helldivers 2 arrive sur Xbox”. Alors que le nouveau PDG par intérim, Hiroki Totoki, a récemment pris la tête de Sony Interactive Entertainment, Shpeshal Nick suggère qu’il pourrait être “un peu plus ouvert” à l’idée d’expérimenter des stratégies multiplateformes plus agressives.

A lire > Helldivers 2 : un nouvel exploit vient d’être réalisé par les joueurs, et pas des moindres

Nick prend toutefois de grosses pincettes, insistant sur le fait que tout pourrait capoter. “Cela ne veut pas dire que cela arrivera, j’ai juste dit qu’il y avait des discussions très précoces à ce sujet. Tout pourrait s’effondrer. Ils pourraient échouer à parvenir à un accord ou quelque chose comme ça”, explique-t-il dans le podcast.

La prudence est donc de mise mais l’hypothèse d’un portage d’un tel jeu sur Xbox n’est pas si improbable dans le contexte actuel. La pratique commerciale consistant à rendre certains jeux exclusifs commence en effet à s’étioler. Preuve en est dernièrement avec le portage de quatre exclusivités Xbox sur PS5 et Switch. Pour Sony, casser l’exclusivité d’Helldivers 2 pourrait être profitable et élargir sa base de joueurs. Mais comme précisé plus haut, nous n’en sommes pas encore là.

En attendant d’en savoir plus, rappelons qu’un nouveau patch a été déployé sur Helldivers 2 afin d’apporter plusieurs correctifs et de renforcer une armure.