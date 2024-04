Helldivers 2 : Warbond Democratic Detonation ajoute de nouvelles armes et armures, la liste complète

Warbond Democratic Detonation ajoute du contenu pour Helldivers 2 à partir du 11 avril prochain. On vous propose de faire le point sur toutes les armes et armures dont profiteront les joueurs.

Warbond: Democratic Detonation arrive le 11 avril prochain

Les soldats de la Super-Terre auront accès à de nouvelles armes et armures pour défendre la Démocratie

Face à la menace des Automatons qui peuplent le ciel avec d’énormes canons, les défenseurs de la démocratie vont devoir s’armer. Bonne nouvelle puisque dès le 11 avril, les joueurs PS5 et PC pourront mettre la main sur Warbond: Democratic Detonation. Comme son nom l’indique, de nouvelles armes explosives arrivent comme le pistolet à grenades ou l’arbalète explosive. Mais il y a également des armures. On vous présente la liste complète.

Quelles sont les armes et armures de Warbond: Democratic Detonation ?

Helldivers 2 dévoile un trailer pour Warbond: Democratic Detonation. Précision importante, en plus du jeu de base, il faudra des super crédits et avoir progressé dans le jeu pour bénéficier des nouveautés en termes d’armes et autres armures. Sans plus attendre, la liste des ajouts qui vous attendent ci-dessous.

Armes à feu

Fusil BR-14 Adjudicator : fusil d’assaut pénétrant dans le blindage et efficace contre les petits groupes

fusil d’assaut pénétrant dans le blindage et efficace contre les petits groupes Fusil R-36 Eruptor : fusils à verrou qui tire des obus assistés par jet avec des éclats dans toutes les directions

fusils à verrou qui tire des obus assistés par jet avec des éclats dans toutes les directions Arbalète explosive CB-9 : de puissants carreaux explosifs qui infligent de gros dégâts en cas d’impact direct mais pensez à la gravité

Armes secondaires et amplificateurs

Grenade thermite G-123 : elle peut adhérer aux surfaces avant de brûler à 2000 degrés

elle peut adhérer aux surfaces avant de brûler à 2000 degrés Pistolet à grenades GP-31 : un pistolet qui tire des grenades, tout simplement

un pistolet qui tire des grenades, tout simplement Booster de pilote d’extraction expert : ce booster réduit le temps nécessaire à la navette d’extraction pour atteindre la balise d’extraction

Armure

CE-27 Brise-terre : armure moyenne

armure moyenne CE-07 Spécialiste de démolition : armure légère

armure légère FS-55 Dévastateur : armure lourde

Avec toutes ces nouveautés, les soldats de la Super-Terre pourront répandre la démocratie à gros coups d’explosifs face aux créatures belliqueuses. On s’attend donc à de nouveaux affrontements mouvementés alors que le premier véhicule blindé s’est dévoilé aux joueurs.

Depuis son lancement, Helldivers 2 figure parmi les succès inattendus de ce début d’année 2024 sur la scène vidéoludique. Tout comme Balatro, un rogue-like sous forme de jeu de cartes qui cartonne dans le monde entier. Nul doute que les deux continueront à vivre très longtemps tant que la communauté sera au rendez-vous.