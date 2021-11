Hocus Pocus 2 : comment les sorcières volent dans les airs ?

Le tournage d’Hocus Pocus 2 dévoile ses coulisses et ses effets spéciaux, montrant la technique utilisée pour faire voler les trois sorcières sur leurs balais.

Près de 20 ans après leur disparition, les sœurs Sanderson s’apprêtent enfin à revenir d’entre les morts. Le tournage d’Hocus Pocus 2 vient enfin de débuter, après une préparation titanesque. On retrouvera bien évidemment le célèbre trio de sorcières, campées par Bette Midler, Kathy Najimy et Sarah Jessica Parker. Depuis quelques semaines déjà, ce nouveau volet très attendu commence à dévoiler ses coulisses. Grâce à la magie des effets spéciaux, nos trois mégères pourront sillonner le ciel sur leurs balais. Une récente photo dévoile le processus utilisé pour recréer une illusion parfaite. Mary, Sarah et Winifred risquent bien de terroriser une nouvelle fois les enfants américains.

Hocus Pocus 2 : les coulisses se dévoilent – Crédit : Walt Disney Productions

Grâce à de savants effets spéciaux et quelques trucages, le vol des sorcières promet d’être bluffant. Car en 20 ans, les techniques utilisées par les équipes de productions ont bien évolué !

Hocus Pocus 2 dévoile ses effets spéciaux

Le dispositif s’avère finalement assez artisanal, en apparence. Les équipes utilisent en effet un camion bleuté pour permettre d’incruster les sorcières sur l’arrière plan en post-production. Ce dernier dispose de trois sièges sur son sommet, placés à l’avant du véhicule. Pendant que le camion roule, les comédiennes pourront donc faire semblant de fendre les airs à bord de leurs balais. Cela permettra un rendu bien plus réaliste que par le passé. De larges grues ont également été disposées dans le décor, afin de faire voler les comédiens dans chaque scène.

Crédit : Screenrant

Lors du tournage original dans les années 90, les trois comédiennes étaient « montées » sur des harnais téléguidés. Le résultat était donc moins fluide et la vitesse de vol peu crédible. Mais cette nouvelle technique promet de faire des étincelles. Avec évidemment une sécurité optimale pour nos trois actrices. On se souvient également d’effets peu flatteurs comme la marionnette chat. Mais Hocus Pocus 2 devrait verser dans le spectaculaire.

Malgré l’absence d’Omri Katz, ce nouveau volet s’annonce déjà palpitant. Même si l’arc narratif reste encore secret, ces premières indiscrétions donnent l’eau à la bouche ! Rendez-vous est donné fin 2022 pour découvrir le résultat final.

Source : Screenrant