Horizon Zero Dawn : la série Netflix annulée à cause d’accusations graves contre le showrunner ?

Il fait bon adapter des jeux vidéo au cinéma ou en série TV. Les récents cartons de Super Mario Bros et de The Last of Us, dont la saison 2 est en cours de tournage, le prouvent. Voilà pourquoi Netflix et Sony ont lancé le développement d’une adaptation d’Horizon Zero Dawn, première aventure d’Aloy.

La firme japonaise, éditrice des deux opus de la série sur PS4 et PS5, révélait au CES 2024 que l’écriture du scénario était en cours, comme pour God of War. Malheureusement pour les fans, le processus prend un mauvais tournant, puisque la série aurait été annulée suite aux lourdes accusations à l’encontre de son showrunner, Steve Blackman.

Le développement de la série TV Horizon Zero Dawn de Netflix aurait été annulé

Steve Blackman, showrunner de The Umbrella Academy, est accusé pour plusieurs employés d’avoir un comportement toxique sur le tournage. Trois plaintes déposées par des salariés dénoncent l’environnement de peur et de méfiance créé par Blackman, sa propension à s’attribuer le mérite du travail des autres et ses remarques obscènes, sexistes, homophobes et transphobes.

Steve Blackman aurait licencié un membre de la Writer’s Room de la deuxième saison de la série, car elle ne l’a pas prévenu qu’elle était enceinte au moment de son recrutement. Même si un porte-parole de Steve Blackman nie les accusations formulées dans la plainte et par les sources interrogées par Rolling Stone, Netflix et Sony semblent les prendre très au sérieux.

Scoop: Rolling Stone has learned that two of 'Umbrella Academy' showrunner Steve Blackman’s projects that were in development at Netflix, a Horizon Zero Dawn series and an original series, Orbital, are no longer moving forward https://t.co/cFnyww0n3Q — Cheyenne Roundtree (@cheyenne_round) July 3, 2024

Cheyenne Roundtree, à l’origine de la longue enquête du média américain, révèle que le développement de l’adaptation TV d’Horizon Zero Dawn aurait été annulé. Orbital, autre série sur laquelle travaillait Steve Blackman, connaîtrait le même destin. On imagine que Sony et Netflix ne vont pas annuler le projet Horizon Zero Dawn, mais simplement s’associer à un autre showrunner pour concevoir le programme.

Horizon Zero Dawn ne semblait en être qu’aux prémices de sa phase de pré-production, alors ce nouveau cap ne devrait pas porter préjudice à l’adaptation télévisée. Rappelons que la série Horizon Zero Dawn devrait s’intituler Horizon 2074 selon le journaliste Jeff Grubb. Bien sûr, les fans attendent impatiemment de savoir à quelle actrice sera confié le rôle d’Aloy, elle qui fera son retour dans LEGO Horizon Adventures en fin d’année sur PC, PS5 et Switch.