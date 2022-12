House of the Dragon : cette scène avec Alicent a été très difficile à tourner pour son actrice

La première saison de House of the Dragon est terminée et les langues commencent à se délier. L’actrice Olivia Cooke qui incarne Alicent Hightower dès l’épisode 6 raconte la scène la plus éprouvante à tourner pour elle, qui se déroule dans l’épisode 8.

Alicent Hightower (Olivia Cook) © HBO

Olivia Cooke a repris le rôle d’Alicent Hightower joué par Emily Carey dans la saison 1 de House of the Dragon, dès l’épisode 6. Après un saut dans le temps de dix ans de la série, Cooke a participé à de nombreuses scènes intenses, alors que son personnage maintenant adulte naviguait dans une position complexe à la cour.

Lors d’une interview, Olivia Cooke a révélé quelle avait été la scène la plus difficile à tourner dans la saison 1, expliquant que l’épisode 8 avait été particulièrement éprouvant. L’actrice a notamment évoqué un échange effrayant de son personnage avec la servante Dyana (Maddie Evans) après le viol de la fille par le fils d’Alicent, Aegon (Tom Glynn-Carney) comme un moment difficile à traverser, mais dit qu’une scène qui a suivi était encore plus difficile, en raison de ses exigences physiques.

House of the Dragon : un moment difficile à jouer pour l’actrice d’Alicent

Lors de l’épisode 8, Alicent confronte son fils après avoir parlé avec Dyana et tente de lui donner raison, ce qui était difficile à faire pour l’acteur sans blesser son collègue de tournage. « J’ai dû frapper Tom très fort dans la scène » a dit Olivia. « La première fois, je lui ai coupé le menton » a-t-elle ajouté.

« J’ai vraiment foutu un gros coup au point où ça a résonné tout au long du hall, j’en ai senti mon battement de cœur dans la main » a-t-elle ajouté, en précisant qu’elle était heureuse que la caméra se soit recentrée sur Tom. « Dieu sait ce que cela a fait à son visage. On l’a refait une ou deux fois, mais c’était très difficile » a-t-elle dit.

Le récit de Cooke montre le lien bienveillant qu’elle partage avec sa co-star, qui ne ressemble en rien à sa relation à l’écran avec Aegon. Dans House of the Dragon, Alicent a une relation tendue et compliquée avec tous ses enfants, mais c’est avec lui que les choses sont les plus tendues. Malheureusement, sa relation toxique avec son fils aîné remonte en partie à sa relation avec son père, Otto, qui compte sur la manipulation pour la contrôler fréquemment dans la série.

La première saison de House of the Dragon s’est terminée sur HBO (OCS en France). La deuxième saison, qui entamera son tournage en mars 2023 en Espagne, devrait mettre la Danse des Dragons à l’honneur, l’une des plus grandes guerres civiles de toute l’histoire de Westeros.