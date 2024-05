House of the Dragon : le premier épisode sera très long, voici sa durée

Dans quelques jours, nous découvrirons enfin la saison 2 de la série House of the Dragon. HBO vient de dévoiler la durée du premier épisode qui s’annonce très sanglant. Celui-ci s’étalera sur plus d’une heure, ce qui devrait contenter les fans.

Le dernier trailer explosif de House of the Dragon nous a mis l’eau à la bouche. Bonne nouvelle, il ne reste plus beaucoup de temps avant de découvrir enfin la saison 2 du spin-off de Game of Thrones. Le premier épisode sera diffusé le 16 juin prochain sur la plateforme Max. Pour rappel, celle-ci sera disponible en France dès le 11 juin, pile à temps pour la suite du programme évènement.

Le second acte mettra en scène la Danse des Dragon, une guerre civile violente qui oppose les Verts et les Noirs. Nous allons entrer rapidement dans le vif du sujet avec le premier épisode dont le titre a été dévoilé il y a plusieurs mois : “Un Fils pour un Fils”. Celui-ci devrait mettre en scène un bain de sang, à savoir l’assassinat de l’un des fils d’Alicent commandité par Daemon Targaryen. Une tâche qui devrait incomber à Sang et Fromage, deux personnages bien connus des amateurs des livres.

House of the Dragon : un long épisode pour relancer les hostilités

Ce premier épisode s’étalera sur 64 minutes. De quoi laisser le temps de mettre en place les enjeux narratifs nombreux qui se profilent pour la suite de la série. La saison 2 comportera au total huit épisodes qui devraient également durer près d’une heure chacun. Pour rappel, la saison 1 de House of the Dragon s’étalait quant à elle sur dix épisodes. Chacun durait entre 53 et 66 minutes.

Comme à l’accoutumée, il faudra patienter jusqu’au dimanche pour découvrir le chapitre suivant. Voici le calendrier de diffusion de la série :

1er épisode : 16 juin

: 23 juin 3e épisode : 30 juin

: 7 juillet 5e épisode : 14 juillet

: 21 juillet 7e épisode : 28 juillet

Selon George R. R. Martin, le début de la saison 2 de HoD risque de vous émouvoir au plus haut point. “C’est puissant, émotionnel, déchirant, à fendre le cœur. Tout ce que j’aime”, décrit l’auteur du roman source.