House of the Dragon : l’un des jumeaux a remplacé son frère pour une scène

Sur le tournage de House of the Dragon, l’un des acteurs a été infecté par le Covid-19. Il a été remplacé brièvement pas son jumeau, également au casting de la série.

Les jumeaux Cargyll © HBO

En attendant la saison 2 de House of the Dragon qui n’arrivera pas avant 2024, il va bien falloir tuer le temps. Entre deux théories sur la suite des évènements, nous sommes tombés sur une anecdote croustillante révélée par le réalisateur Greg Yaitanes dans le podcast West of Westeros de Entertainment Weekly. Celle-ci concerne directement Luke et Elliot Tittensor qui incarnent respectivement les jumeaux Arryk et Erryk.

En plein tournage de l’épisode final du premier acte de House of the Dragon, la production s’est heurtée à un impondérable embêtant. Elliot Tittensor a été infecté par le Covid-19 si bien qu’il a dû être placé à l’isolement pendant un certain temps. Absent du plateau, il a toutefois pu être remplacé par son frère jumeau Luke. L’équipe n’aurait pas pu trouver de meilleur sosie : les téléspectateurs n’y ont vu que du feu.

House of the Dragon : un sosie de qualité

La séquence est la suivante : « Il y a cette scène, cette grande scène où Corlys descend et ils mettent les marqueurs sur la table et le messager entre », détaille Greg Yaitanes, soulignant à quel point l’absence du personnage aurait été préjudiciable. « Cela nous aurait tué. Nous étions sur le point de faire toute la scène d’Emma et il [Erryk] se tient juste à côté d’eux ».

Dans la saison 2 de House of the Dragon, il sera plus simple de distinguer les deux personnages. Et pour cause, les jumeaux sont désormais dans deux camps opposés. Arryk a décidé de soutenir la revendication d’Aegon II. De son côté, Erryk a libéré Rhaenys de la captivité avant de dérober la couronne de Viserys pour la donner à celle qu’il considère légitime : Rhaenyra Targaryen. Autant dire qu’un conflit déchirant s’annonce entre les deux frères de sang.

'House of the Dragon' actor Elliott Tittensor, who plays one of the Cargyll twins, got COVID-19 during the finale filming. Luckily, his own twin brother Luke, who plays the other Cargyll, stepped in. https://t.co/8kOLIG5dwE — Entertainment Weekly (@EW) November 6, 2022

Si vous avez visionné la saison 1 de House of the Dragon, nous avons démêlé quelques mystères pour vous. À commencer par l’origine de l’œil bleu d’Aemond qui rappelle celui des Marcheurs Blancs. De ce côté, nous nous expliquons pourquoi Aemond a échoué à contrôler Vhagar.