House of the Dragon : l’acteur d’Aegon dit s’inspirer de l’horrible Joffrey pour son rôle

Tom Glynn-Carney, l’acteur qui incarne Aegon Targaryen II dans la série House of the Dragon, a dit dans une récente interview qu’il s’était inspiré de Joffrey Baratheon pour incarner son rôle. Les showrunners de la série l’aurait même poussé en ce sens.

Aegon Targaryen II © HBO

House of the Dragon met à l’écran une flopée de personnages méprisables, cruels, voir diaboliques. L’un de ces personnages est le nouveau dirigeant du royaume, Aegon Targaryen II. L’un des pires personnages de la série originale, Game of Thrones, aura inspiré la représentation du nouveau roi dans la série préquelle.

Joffrey Baratheon, une figure pour l’acteur d’Aegon

S’adressant au Hollywood Reporter, Tom Glynn-Carney, qui joue Aegon, a parlé des comparaisons qu’il a reçues avec Joffrey Baratheon de Game of Thrones, expliquant que c’était l’objectif des showrunners.

« Les showrunners m’ont invité à me comparer avec certains personnages de Game of Thrones, dont Joffrey. Mais Aegon n’est pas un pur psychopathe, il est beaucoup plus complexe. Ses décisions sont dues à son insécurité, à de la confusion et à la rage. Il est juste amèrement confus et mentalement malade » a-t-il dit.

Comme l’explique Glynn-Carney, Aegon a toutefois quelques différences avec Joffrey. L’acteur a dit que son personnage est sans défense et dépend beaucoup de ceux qui l’entourent pour prendre des décisions qui l’orienteront dans la bonne direction.

« Il a grandi avec l’idée qu’il ne voulait pas de pouvoir. Son père ne voulait pas qu’il en ait, d’ailleurs. Donc, il y a aussi ce ressentiment » a-t-il dit. « C’est une personne très égoïste parce qu’il veut s’échapper. Je pense que s’il était une personne des temps modernes, il quitterait sa famille et partirait en voyage en Australie et se ferait pousser des dreadlocks » a-t-il ajouté avec humour.

Reste à voir comment Aegon gérera ce nouveau pouvoir à la fois dans la finale de la semaine prochaine et dans les saisons qui suivront. House of the Dragon est disponible en streaming sur OCS.