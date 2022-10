House of the Dragon : le trailer du dernier épisode est là, attachez votre ceinture

La bande-annonce du dernier épisode de la première saison de House of the Dragon vient de tomber. Elle promet le début de la guerre civile, la Danse des Dragons, et prédit une autre mort majeure qui devrait arriver juste avant la fin.

House of the Dragon, la bande-annonce de l’épisode 10 © HBO

Avertissement : Cet article contient des spoilers de House of the Dragon saison 1, épisode 9, mais aussi de la possible suite des événements pour la série. Vous êtes prévenus.

Bouclez votre ceinture, car il pourrait y avoir un décès de personnage de plus avant le générique de fin de la finale de la première saison de House of the Dragon. La bande-annonce de l’épisode 10, sortie il y a quelques heures, laisse entrevoir les conséquences de l’usurpation du trône de fer par les Verts de la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) en faveur de son demi-frère, Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney), qui a d’ailleurs dit s’inspirer de Joffrey pour son rôle.

La bande-annonce de l’épisode 10 de House of the Dragon est arrivée

Dans l’épisode 9, lors du conseil et alors qu’ils discutent du sujet de leurs alliés, le capitaine des navires, Tyland Lannister (Jefferson Hall) dit qu’Accalmie, le fief ancestral de la maison Baratheon, est préoccupant.

Ser Borros Baratheon, joué dans House of the Dragon par l’acteur Roger Evans, est l’actuel seigneur d’Accalmie. Celles et ceux qui ont lu les livres savent qu’une scène majeure s’y produit dans Feu et Sang. Au lendemain de la mort de Viserys et du couronnement d’Aegon, Rhaenyra cherchera à rallier ses partisans… Sauf qu’Accalmie est impliquée, et quelque chose d’assez terrible devrait s’y produire.

Avertissement : spoilers possibles pour celles et ceux qui n’ont pas lu les livres.

En l’occurrence, Lord Beesbury (Bill Paterson) est largement considéré comme étant la première victime de la Danse des Dragons, le nom donné à la guerre civile qui va éclater. Mais la dernière bande-annonce de House of the Dragon confirme d’autres points.

Après avoir perturbé le couronnement d’Aegon, la princesse Rhaenys Targaryen (Eve Best) s’envole pour Peyredragon, où elle informe Rhaenyra de l’ascension d’Aegon. Ser Erryk Cargyll (Elliott Tittensor), qui a aidé Rhaenys à s’échapper, a également pris la couronne portée par Viserys. Elle la donnera à Rhaenyra pour se couronner Reine des Sept Royaumes.

La finale de la saison 1 de House of the Dragon sera diffusée sur OCS, ce dimanche 23 octobre.