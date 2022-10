House of the Dragon : mais pourquoi Rhaenys n’utilise pas Dracarys à la fin de l’épisode 9 ?

Avertissement, cet article contient des spoilers. Mais pourquoi Rhaenys Targaryen, qui se retrouve en position de force à la fin de l’épisode 9 de House of the Dragon, n’a pas utilisé Dracarys ? Elle aurait pourtant pu tout arrêter à cet instant. Les réalisateurs s’expliquent.

Meleys © HBO

Avertissement : Cet article contient des spoilers pour House of the Dragon.

La fin de l’épisode neuf de House of the Dragon aura énervé certains fans à cause d’une décision qui a changé la donne d’un personnage auparavant sans méfiance. Heureusement, le personnel qui a travaillé sur l’épisode a expliqué pourquoi la fin s’était déroulée comme elle l’a fait, tout en sachant que les choses auraient pu se terminer différemment si elles étaient allées dans l’autre sens…

Pourquoi Dracarys n’a pas été utilisé dans l’épisode 9 ?

À la fin de l’épisode neuf, la princesse Rhaenys Targaryen a littéralement écrasé le couronnement du prince Aegon Targaryen avec son dragon, Meleys. Elle a confronté les Verts, avec l’opportunité de tous les tuer avec une seule boule de feu, mais a choisi d’épargner leur vie et s’est enfuie à Peyredragon. Les fans ont exprimé leur déception, car la guerre civile, également connue sous le nom de La Danse des Dragons, aurait pu être évitée sur-le-champ.

Dans une interview avec le Hollywood Reporter, l’écrivaine de House of the Dragon, Sara Hess, et la réalisatrice Clare Kilner, ont expliqué pourquoi l’épisode neuf s’était déroulé de cette façon. Selon elles, la raison pour laquelle Rhaenys n’a pas utilisé Dracarys était parce qu’elle ne pouvait pas, purement et simplement.

À lire : House of the Dragon : l’acteur d’Aegon dit s’inspirer de l’horrible Joffrey pour son rôle

Hess a reconnu que l’incinération de tous les Hightower alors qu’ils étaient sans défense aurait pu sauver des millions de vies, mais Rhaenys a vu comment Alicent était prête à se sacrifier pour protéger ses enfants, ce qui l’a fait changer d’avis.

« Je pense qu’elle ne pouvait juste pas le faire. Ce n’est pas sa guerre. Le combat est entre ces deux factions et elle n’est pas concernée » a dit la réalisatrice. « En admettant qu’elle brûle tout le monde avec son dragon à cet instant, la partie aurait été terminée. Rhaenyra aurait gagné et la série se serait terminée directement » a-t-elle ajouté.

Quoi qu’il arrive, l’épisode 10 de House of the Dragon, qui arrive dimanche prochain, devrait signer le début de la guerre civile entre les Targaryen et les Hightowers.