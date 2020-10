IKEA cessera de vendre des piles non rechargeables dès l’année prochaine

IKEA estime qu’elle vend 300 millions de piles alcalines non rechargeables par an, et les remplacera bientôt par des piles rechargeables plus écologiques.

Piles ALKALISK – Crédit : IKEA

La société suédoise affirme avoir pris cette décision en réponse à plusieurs études comparatives sur le cycle de vie des batteries, qui montrent que « l’impact environnemental des piles alcalines est plus élevé que celui des piles rechargeables nickel-hydrure métallique (NiMH) lorsqu’elles sont utilisées dans des appareils ménagers courants qui ont une forte consommation d’énergie et sont donc régulièrement chargés – tels que les jouets, les lampes de poche, les haut-parleurs portables ou les appareils photo. ».

Cette décision écologique intervient dans la démarche d’IKEA de devenir une entreprise plus écologique. En effet, depuis cette année, IKEA produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Récemment, IKEA et Lego se sont associés pour créer des boîtes de rangement créatives.

Les piles rechargeables NiMH sont plus écologiques

Comme on peut s’y attendre, la valeur environnementale des piles rechargeables ne fait que croître au fur et à mesure que l’on s’en sert. IKEA déclare que si chaque pile rechargeable est réutilisée 50 fois, les déchets mondiaux pourraient être réduits de 5 000 tonnes par an. Il suffirait de 10 charges d’une pile NiMH rechargeable pour produire moins d’émissions de gaz à effet de serre que la consommation d’énergie équivalente des piles alcalines.

IKEA vend déjà des piles rechargeables sous la marque LADDA. Sa marque de piles alcalines s’appelle ALKALISK, et ce sont ces piles qui disparaîtront d’ici octobre 2021. Pour l’instant, on ne sait pas si IKEA compte garder la dénomination LADDA, ou si l’entreprise suédoise va créer une nouvelle marque pour l’occasion.

Le passage aux piles rechargeables pourrait réduire encore plus les déchets puisque les piles vendues par IKEA peuvent être rechargées 500 fois. Selon leur site internet, un lot de 4 piles LADDA couterait 6,99 euros, contre seulement 1,75 euro pour 10 piles ALKALISK, mais celles-ci sont à usage unique. Pour recharger les piles, IKEA vend le chargeur KVARTS au prix de 9,99 euros.

Source : IKEA