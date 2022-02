Il se photographie aux quatre coins du globe dans les pas de Tintin

Dans les différentes bandes dessinées, Tintin voyage dans de multiples contrées. Un certain Nelwin Aldriansyah a voulu imiter le reporter en se rendant aux mêmes endroits, photographies à l’appui !

On a trouvé le fan le plus acharné de Tintin – Crédit : Nelwin Aldriansyah

Originaire de Djakarta, Nelwin Aldriansyah est un passionné invétéré de Tintin depuis sa plus tendre enfance. À tel point qu’il est parti à la conquête du globe, en quête des zones emblématiques apparaissant dans les bandes dessinées. Une fois sur place, il se prend en selfie en essayant de conserver l’angle de vue des planches. Il réalise ensuite un montage comparatif qu’il partage sur ses réseaux.

Certains monuments intégrés dans Tintin existent bel et bien dans la réalité, comme la cité de Petra en Jordanie ou la tour indienne Qutub Mina. « Quand j’y étais, je me souviens avoir eu l’impression d’avoir vu cette tour dans la BD. De retour à Jakarta, j’ai rouvert Tintin au Tibet et j’ai constaté que le monument apparaissait bien dedans », raconte-t-il au site Kompas.

Les Aventures de Tintin… dans la vraie vie

Des années plus tard, il visite l’Europe avec sa famille en 2014. C’est là qu’il constate que de nombreux endroits sont représentés dans les albums. « Non seulement des bâtiments célèbres comme la tour Eiffel ou la cathédrale Saint-Basile, mais aussi de nombreuses maisons ordinaires, des gares ou de petites statues sur le bord de la route qu’Hergé a dessinées exactement telles qu’elles étaient », souligne-t-il.

Déterminé à partir sur les traces du reporter, le fan a vu du pays depuis. Népal, Russie, Serbie, Égypte, Palestine, Maroc, Suisse, France, Belgique, Islande, Pérou, Mexique, États-Unis, Royaume-Uni, Jordanie, Indonésie… Le globe-trotter a réalisé de nombreux voyages pour réaliser sa quête insolite. Voici quelques photos de son périple que vous pouvez d’ailleurs retrouver sur son compte Instagram.

Crédit : Nelwin Aldriansyah

