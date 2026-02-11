Image XXL, qualité 4K : transformez vos soirées film avec ce projecteur Sony en promo

Ce projecteur Sony transforme votre salon en vraie salle de cinéma

Avec le Sony VPL-XW5000ES, l’expérience grand écran prend une toute nouvelle dimension. Et bonne nouvelle pour les amateurs d’image XXL : ce vidéoprojecteur laser 4K haut de gamme profite actuellement d’une réduction, passant de 4 990 € à 4 490 €. C’est une opportunité intéressante pour celles et ceux qui rêvent d’un home-cinéma premium à la maison.

Ce projecteur utilise trois panneaux SXRD 4K natifs, affichant une définition réelle de 3840 x 2160 pixels. Résultat, une image d’une grande finesse, où chaque détail ressort avec précision. La source lumineuse laser de 2 000 lumens assure une belle clarté, alors que l’optique de qualité maintient des noirs profonds et des couleurs éclatantes, même si la pièce n’est pas totalement plongée dans l’obscurité. Le contraste dynamique renforce encore l’immersion, en donnant de la profondeur aux scènes sombres et en évitant l’effet “image plate”.

Le grand spectacle, sans quitter votre salon

Sony intègre ici son processeur X1 Ultimate, que l’on retrouve aussi dans des modèles bien plus onéreux. Ce processeur analyse les images en temps réel pour ajuster les textures, les couleurs et les contrastes scène par scène. Le rendu HDR gagne en intensité, les contours sont plus nets et la sensation de relief est nettement améliorée. L’image paraît plus naturelle, plus vivante, sans effet artificiel.

Compatible IMAX Enhanced, ce modèle respecte des standards d’image proches de ceux utilisés en salle. Certains films profitent ainsi d’un mode d’affichage spécifique, pensé pour restituer fidèlement la vision des studios. Pour les amateurs de grandes productions, l’immersion franchit un cap.

Sony a retravaillé la partie optique avec une large lentille frontale et plusieurs éléments en verre de haute qualité. L’objectif est de conserver netteté et luminosité sur toute la surface de projection. Que l’écran soit de taille modeste ou très large, l’image reste homogène d’un bord à l’autre.

L’installation reste flexible grâce à un zoom 1,6x et à un lens shift manuel précis, pratique pour ajuster l’image selon la configuration de la pièce.

Aussi à l’aise avec les jeux vidéo

Les joueurs ne sont pas oubliés. Avec un retard à l’affichage réduit, 21 ms en 4K 60 Hz et 13 ms en Full HD 120 Hz, l’expérience reste fluide et réactive, y compris sur les jeux rapides.

Source : Le Figaro