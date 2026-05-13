Devenez un pro de Claude Code grâce à ces formations en ligne gratuites

Vous cherchez à vous perfectionner sur Claude Code ? Anthropic met à votre disposition une grande base de ressources pédagogiques pour vous accompagner pas à pas. Des cours gratuits qui vous aideront à progresser.

Claude Code est un outil puissant qui permet de générer du code fonctionnel pour donner vie à vos idées, booster votre productivité au travail et concrétiser des projets ambitieux. Il se destine aussi bien aux développeurs chevronnés qu’aux néophytes sans expérience en programmation. Pour initier ces derniers aux rudiments du vibe coding, Anthropic a mis en ligne une grande bibliothèque de cours gratuits dont il serait dommage de se priver.

C’est un passage conseillé si vous débutez. De nombreux modules pédagogiques sont en accès libre pour vous aider à mieux appréhender le chatbot Claude, la plateforme Claude Code et bien plus encore. Vous retrouverez “des parcours d’apprentissage structurés avec des leçons vidéo et des évaluations pour vous aider à maîtriser la collaboration en IA, le développement Claude et le Model Context Protocol”, précise Anthropic.

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Comment accéder aux cours gratuits sur Claude Code ?

Il suffit de vous rendre sur cette page puis de choisir la formation qui vous tente le plus. Vous pouvez par exemple commencer par le cours “Claude Code 101”, lequel vous aidera à utiliser efficacement l’outil de programmation dans votre flux de travail. Cliquez sur le bouton “Enroll In course”. Il vous sera alors demandé de créer gratuitement un compte Skilljar – ou de vous y connecter si vous en possédez déjà un.

Pour information, Skilljar est la plateforme d’apprentissage en ligne sur laquelle Anthropic s’appuie pour héberger ses cours.

Une fois chose faite, vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le bouton bleu “Start”. Cela vous donnera accès à des cours écrits, des vidéos mais aussi des questionnaires pour vérifier que les compétences sont acquises. Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’anglais, il suffit d’actionner la traduction intégrée du navigateur pour afficher le texte en français. Vous pouvez aussi activer les sous-titres dans les vidéos.

Introduction aux sous-agents IA, initiation à Claude Cowork, maîtrise de l’IA pour les éducateurs, développement avec l’API Claude, introduction au protocole MCP… Autant de cours gratuits qui vous aideront à approfondir vos connaissances. Une fois l’évaluation finale passée, vous obtiendrez un certificat de complétion officiel que vous pourrez ajouter à votre profil LinkedIn.