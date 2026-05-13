Gemini Intelligence : Google a dévoilé l’IA la plus ambitieuse jamais intégrée à un smartphone

Lors de l’Android Show du 12 mai, Google a dévoilé Gemini Intelligence, une architecture logicielle qui enracine l’IA générative dans les fondations d’Android. L’assistant ponctuel cède la place à un système agentique capable d’enchaîner des actions entre vos applications, en arrière-plan, sans jamais agir sans votre accord.

Le logo Gemini Intelligence surplombe la mascotte Android, symbole de l’IA désormais enracinée au coeur du système d’exploitation de Google. (Crédit : Google)

Depuis plusieurs années, Google distillait Gemini par petites touches : un résumé ici, une suggestion là, un chatbot accessible depuis la barre de recherche.

Avec Gemini Intelligence, la logique change d’échelle. Présenté lors de l’Android Show, édition I/O 2026, ce nouveau socle transforme l’IA en couche transversale, tissée dans le système d’exploitation lui-même. Smartphones, montres connectées, ordinateurs portables Googlebook, écrans de voiture : tous les appareils tournant sous Android ou Wear OS sont concernés. Le déploiement débutera cet été sur les gammes Samsung Galaxy et Google Pixel.

Une IA qui traverse les applications et agit pour vous

Gemini Intelligence peut lire le contexte d’une application, le croiser avec les données d’une autre et exécuter une séquence d’actions cohérente. Google prend l’exemple d’une liste de courses rédigée dans une app de notes : un appui prolongé suffit à demander la constitution automatique d’un panier d’achat. L’IA peut aussi réserver un créneau de cours de sport, préremplir un formulaire en puisant dans Gmail et Calendar, ou rédiger une réponse à un SMS en s’appuyant sur vos dernières conversations et votre agenda.

Sur les Googlebooks, un outil baptisé Magic Pointer pousse la logique plus loin : chaque mouvement de souris sur un élément à l’écran fait apparaître des suggestions contextuelles propulsées par Gemini. Côté personnalisation, l’outil Create My Widget permet de générer des modules sur mesure par simple prompt.

Transparence et contrôle granulaire

Chaque action sensible, achat, réservation ou publication, exige une confirmation explicite. Une icône dans la barre de notifications signale quand Gemini Intelligence est actif, et le tableau de bord de confidentialité Android recense quels assistants IA ont été sollicités au cours des dernières 24 heures. Les fonctionnalités se désactivent à la carte, app par app, et les permissions restent révocables à tout moment. Google précise que des experts tiers ont audité les composants clés de l’architecture de sécurité, qui repose sur Private Compute Core et Protected KVM pour isoler les données traitées localement.

Source : android.com/new-features-on-android/io-2026