ChatGPT : rendez vos textes plus authentiques grâce à ce prompt très efficace

Les textes générés par ChatGPT sont souvent trop mécaniques et formatés. Un défaut qu’il est possible d’atténuer. Il suffit en effet de donner des consignes précises au chatbot afin d’humaniser le rendu et d’obtenir une écriture plus naturelle.

ChatGPT est un allié puissant pour l’écriture. Mais si vous ne cadrez pas assez son travail, le rendu risque de manquer d’authenticité. Un œil averti détectera immédiatement la patte de l’IA, ses phrases équilibrées, ses transitions trop parfaites et ses formules génériques. Grâce au prompt engineering, il est toutefois possible d’éviter cet écueil en humanisant votre texte, notamment dans le rythme.

Après avoir écrit ou généré votre brouillon, il vous suffit de copier ce prompt puissant dans l’interface de saisie de ChatGPT :

“Réécris ce texte pour qu’il paraisse plus humain, naturel et conversationnel, tout en conservant le même sens. Évite d’adopter un ton trop formel, mécanique ou institutionnel. Varie la longueur des phrases, utilise des contractions quand c’est pertinent et adopte un rythme plus souple, plus détendu. Veille à la clarté, à la précision et à la pertinence du propos, mais donne l’impression qu’il a été écrit par une personne qui s’adresse simplement à une autre, et non par une IA qui cherche à impressionner”.

Comment corriger le gros défaut d’écriture de ChatGPT ?

Si vous rédigez une lettre de motivation, un e-mail professionnel ou un document de travail, il est recommandé d’ajouter la phrase suivante à votre invite : “N’adopte pas un ton inspirant, commercial ou type LinkedIn”. Cela permettra d’éviter que l’agent conversationnel ne bascule dans un registre excessivement motivant ou promotionnel, ce qui rendrait votre texte moins naturel.

Par défaut, ChatGPT adopte souvent un style neutre et très homogène. Ce prompt vous aidera ainsi à casser cette uniformité, rendant votre texte plus authentique et moins mécanique. Ce n’est toutefois pas une solution miracle. Il est recommandé de l’utiliser lors de la phase de peaufinage sur une base déjà construite par vos soins.

Et pour cause, l’IA donne de meilleurs résultats quand elle travaille à partir d’un matériau humain. Un texte entièrement généré risque de rester générique, même s’il est retravaillé.