Android Auto : ce bug très gênant perturbe les conducteurs mais il y a une solution

Audible fait des siennes sur Android Auto. L’application de livres audio souffre d’un bug d’affichage qui crée une dangereuse distraction pour les conducteurs. Heureusement, une solution simple permet de contourner ce problème.

Il y a quelques jours, nous vous révélions que Google venait de rouvrir le programme bêta d’Android Auto. En l’intégrant, vous pouvez découvrir les nouvelles fonctionnalités du système embarqué en avant-première. Mais vous risquez aussi d’être confronté à des dysfonctionnements embêtants que vous ne subiriez pas sur la version stable.

Nous venons d’en avoir l’illustration avec Audible, l’application de livres audio d’Amazon. Très utilisée par les conducteurs qui cherchent à s’occuper pendant les longs trajets, elle souffre ces jours-ci d’un bug d’affichage épineux. Concrètement, le panneau latéral de l’interface apparaît et disparaît sans cesse, créant une dangereuse distraction pour la personne au volant :

L’application Audible souffre d’un bug graphique sur Android Auto

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs ont dénoncé le même problème qui n’affecte toutefois pas le fonctionnement général de l’application. Les livres audio continuent ainsi d’être lus normalement, sans plantage ou coupure de son. Les saccades constantes rendent toutefois l’expérience très désagréable, poussant les utilisateurs à arrêter les frais.

Bonne nouvelle, il est visiblement possible de corriger le problème en quittant le programme bêta d’Android Auto. Certains utilisateurs repassés sur la version stable indiquent en effet que le bug a disparu. “J’ai eu ça aussi. J’ai quitté le programme bêta et ça a résolu le problème”, confirme un usager. Le dysfonctionnement semble lié aux dernières mises à jour de test et non directement à Audible.

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Si vous ne souhaitez toutefois pas vous désinscrire du programme bêta, des usagers ont partagé d’autres méthodes qui ont fonctionné chez eux. L’un d’entre eux a résolu le problème en supprimant le stockage local d’Audible sur son téléphone puis en retéléchargeant le livre audio. Chez un autre utilisateur, le bug a disparu après une réinstallation complète de l’application.