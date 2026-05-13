Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Ubisoft lance une vraie chasse au trésor avec 500 000 $ à gagner

A l’occasion de la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynce, Ubisoft lance une chasse au trésor grandeur nature dans les Caraïbes. Avec à la clé une très belle récompense d’une valeur de 500 000 dollars.

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Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced sortira le 9 juillet prochain. Pour fêter l’arrivée de ce remake très attendu par la communauté, Ubisoft et la start-up française Unsolved Hunts organisent un évènement qui sent bon la piraterie. “Gold & Crystal – Le Trésor perdu d’Edward Kenway” est une énorme chasse au trésor “qui vous entraînera dans les archives et les secrets oubliés des Caraïbes”.

Ouvert aux adultes du monde entier, ce grand jeu implique toutefois de commander un coffret (de 34,99 € à 199,99 €) qui vous ouvrira les portes de l’interface numérique dédiée à la chasse. Les coffrets plus onéreux vous donneront accès à des contenus exclusifs (carnet de notes, version physique de la chasse, pièces, jeux additionnel, drapeau, etc.), visant à rendre l’expérience plus immersive (et plus chère).

Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced : Ubisoft organise une chasse au trésor grandeur nature

Mais comment pourra-t-on trouver le trésor ? Les participants devront résoudre une quinzaine énigmes inspirées de l’univers de Black Flag. Celles-ci feront “appel à votre culture historique, votre logique, votre bon sens et votre intuition”. La difficulté se corsera progressivement. Pour vous aider, vous disposerez d’une boîte à outils qui vous suggèrera des ressources essentielles comme MyMaps et Dcode.

Une fois déchiffrées, les énigmes vous mèneront à un véritable coffre caché dans les Caraïbes. Si vous parvenez à localiser le trésor, il faudra envoyer la bonne réponse dans l’interface de la chasse. “La première personne à déterrer le coffre sera déclarée gagnante et remportera le trésor de Gold & Crystal : un coffre rempli de pièces d’or et un crâne de cristal, serti dune gemme, pour une valeur totale estimée à 500 000 $”, indique le site officiel.

Si la chasse sera officiellement lancée le 9 novembre, les personnes qui précommandent un coffret peuvent déjà se mettre dans l’ambiance. Elles auront notamment accès à une quête préliminaire leur permettant de comprendre la logique attendue par Ubisoft. En cas de réussite, elles débloqueront la première énigme en avant-première. Pour encourager les précommandes, l’éditeur mettra également l’ensemble des énigmes à disposition une semaine avant le lancement de l’évènement.

La chasse pourrait s’étaler sur plusieurs années. Ubisoft aurait même conçu un système qui empêcherait de résoudre les énigmes avec l’intelligence artificielle.