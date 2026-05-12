Les Anneaux de Pouvoir : Amazon dévoile enfin la date de sortie de la saison 3

Comme c’était pressenti, la saison 3 des Anneaux de Pouvoir sera bien diffusée cette année. Amazon vient d’officialiser la date de sortie de ce troisième acte dans lequel Sauron cherchera à forger l’Anneau Unique pour soumettre les peuples de la Terre du Milieu.

L’attente touche à sa fin pour les fans du Seigneur des Anneaux. Il y a quelques jours, une fuite avançait que la troisième saison de la série Les Anneaux de Pouvoir serait diffusée à la fin de l’année et non pas en 2027. L’information vient tout juste d’être confirmée par Amazon. La diffusion du troisième acte débutera le 11 novembre prochain sur Prime Video. La plateforme de SVOD devrait dévoiler un épisode par semaine, comme à son habitude.

“Dès ses débuts, cette série a incarné l’envergure, l’ambition et la narration cinématographique qui caractérisent les plus grandes séries internationales de Prime Video”, souligne Peter Friedlander, directeur mondial de la télévision chez Amazon MGM Studios. “L’accueil extraordinaire de millions de fans à travers le monde a clairement démontré que ce voyage en Terre du Milieu continue de toucher un large public, et cet engouement ne fait que s’amplifier à l’approche de la troisième saison”, ajoute-t-il.

The Dark Lord returns. Season 3 begins November 11, 2026 pic.twitter.com/RUXkbd5z2l — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) May 11, 2026

La saison 3 des Anneaux de Pouvoir débutera sa diffusion en novembre

Le compte X officiel de la série a accompagné l’annonce d’une image de Sauron (Charlie Vickers), coiffé de sa couronne maléfique. Afin de soumettre les peuples de la Terre du Milieu à sa volonté, le Seigneur Ténébreux va s’atteler à la fabrication de l’Anneau Unique. La série fera un gros saut dans le temps par rapport à la saison 2, nous plongeant “au plus fort de la guerre entre les Elfes et Sauron”, comme le précise le synopsis officiel.

Un contexte belliqueux dans lequel se poursuivront les nombreux arcs narratifs entamés lors des précédentes saisons. On retrouvera ainsi Galadriel (Morfydd Clark), en quête de rédemption après avoir été trompée par Sauron, mais aussi les Nains de Khazad-dûm et les Hommes de Númenor, plus que jamais fragilisés par leurs divisions internes et la corruption du Seigneur Ténébreux. L’Etranger, qui n’est autre que Gandalf, aura également un rôle majeur à jouer alors que la menace grandit.