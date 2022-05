Indiana Jones 5 sortira finalement en 2023￼

Harrison Ford dans Indiana Jones 5 © Lucasfilm

Harrison Ford, aussi présent, s’est déclaré très fier du film qu’il a fait avec le réalisateur James Mangold. Il a annoncé la date de sortie du film au 30 juin 2023 sous les ovations du public. Le titre final du cinquième volet d’Indiana Jones n’a cependant toujours pas été révélé au grand public.

Il n’y a, de même, pas encore de teaser vidéo, mais les quelques photographies en quasi ombres japonaises d’Indiana Jones sur un pont en bois ont suffi à créer l’engouement des fans.

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, le dernier film de la saga sorti en 2008, avait déçu bon nombre de cinéphiles, qui pour les plus extrêmes avaient qualifié sa sortie de catastrophique. Autant dire que le nouvel opus numéro 5 est attendu au tournant par les fans d’Indy, ou Junior comme aimait à l’appeler son père.

Bien que ne se considérant pas trop vieux, Harrison Ford devrait incarner le mythique Indy pour la cinquième et dernière fois. Le film a été impacté par de nombreux retards de production, non seulement dus à la pandémie, mais aussi à une blessure de l’acteur qui approche bientôt les quatre-vingts ans.

John Williams dirige le thème musical d’Indiana Jones

Les annonces ont eu lieu à la Star Wars Celebration le 27 mai au Centre de Convention d’Anaheim. Les fans ont eu le plaisir d’assister à la performance du thème musical d’Indiana Jones exécuté par un orchestre sur scène dirigé par John Williams.

Fort d’une carrière de près de soixante ans, John Williams jouit d’un palmarès impressionnant avec de très célèbres musiques de films. On peut citer les plus connus comme la saga Star Wars (dont la toute dernière franchise Obi-Wan Kenobi), Les Dents de la Mer, E.T. l’extra-terrestre, Indiana Jones, Jurassic Park, Superman, La Liste de Schindler, et même trois films Harry Potter.

Source : WeGotThisCovered