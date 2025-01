Infomaniak inaugure un datacenter écolo dont l’énergie va chauffer des bâtiments

Infomaniak

Fondée en 1994, Infomaniak est une entreprise située en Suisse et spécialisée dans le stockage cloud, notamment pour les sites internet. Mais elle propose aussi des solutions cloud d’entreprise avec des services de type bureautique en ligne (email, drive, suite bureautique), des environnements de développement (Paas), du cloud public (IaaS), etc.

Infomaniak fait partie des meilleurs hébergeurs web et propose en parallèle une offre de stockage cloud qui se présente comme une des meilleures alternatives à Dropbox. L’hébergement est réalisé sur des serveurs situés en Suisse, et donc protégé par les lois européennes respectant la sécurité des données et la vie privée (et notamment le RGPD).

Or pour stocker tout ça il faut… un (ou plusieurs) datacenter. Ces centres névralgiques du stockage de données contiennent des centaines de serveurs, qui produisent une grande quantité de chaleur. Le processus de refroidissement utilisé est souvent pointé du doigt comme étant lourd pour l’environnement (comme les milliards de litres d’eau utilisés par Google). De plus, ils sont énormément énergivores.

Un datacenter révolutionnaire qui revalorise 100 % de son énergie

C’est le titre du communiqué de presse d’Infomaniak présentant l’inauguration de son nouveau datacenter situé à Genève, en Suisse.

L’entreprise s’était déjà lancée dans des solutions respectueuses de l’environnement. Ainsi les datacenter d’Infomaniak sont sans climatisation, depuis 2013 le refroidissement est réalisé grâce à l’air extérieur filtré, les serveurs sont utilisés pendant 15 ans (hors panne), l’énergie des datacenter est à 100 % d’origine renouvelable certifiée et l’entreprise réalise une compensation CO2 à 200 %.

Aujourd’hui, Infomaniak continue dans cette direction éthique avec l’ouverture d’un nouveau datacenter. Sa particularité, outre les actions déjà mises en place et citées ci-dessus, est de revaloriser son énergie pour chauffer des logements (6 000 d’après Infomaniak). L’idée : récupérer la chaleur produite par le datacenter et éviter qu’elle soit gaspillée dans l’atmosphère (comme tous les datacenters).

Mais ce n’est pas tout. En effet, au lieu de construire un bâtiment industriel qui serait une verrue dans le paysage, Infomaniak a opté pour un dispositif souterrain situé sous une coopérative participative et écoresponsable qui se trouve dans une zone résidentielle.

Boris Siegenthaler, fondateur et directeur stratégique d’Infomaniak présente les raisons de ce projet de datacenter : “Aujourd’hui, le PUE [Power Usage Effectiveness], qui mesure l’efficacité énergétique des data centers, ne suffit plus face à l’urgence climatique. Il faut aussi prendre en compte l’ERE [Energy Reuse Effectiveness], qui évalue l’énergie réellement consommée par rapport à celle réutilisée, et l’ERF [Energy Reuse Factor], qui mesure la part d’énergie totale du data center réutilisée pour d’autres usages, comme le chauffage urbain.”

Ainsi, toute l’électricité utilisée par le datacenter est convertie en chaleur (jusqu’à 45 °C). Elle est ensuite transmise à un échangeur air/eau pour chauffer un circuit d’eau chaude. La température de l’eau est alors augmentée par un système de pompe à chaleur avant transfert dans le circuit local de chauffage.

Infomaniak

Le datacenter, qui a été inauguré le 28 janvier 2025, fonctionne depuis le 11 novembre 2024. La chaleur qu’il déploie est réinjectée dans le circuit de chauffage urbain du canton de Genève, Suisse. Il n’est actuellement opérationnel qu’à 25 %, de sa capacité, mais cela va augmenter avec le temps. Infomaniak pense que sa pleine puissance sera atteinte avant 2028 et devrait contribuer au chauffage local pendant une vingtaine d’années.

La surface du datacenter de 1 800 m² est prévue pour accueillir jusqu’à 10 000 serveurs. Cela permettra de produire 1,7 MW au réseau de chaleur, l’équivalent de 6 000 foyers (ou une douche chaude de 5 min par jour pour 20 000 personnes).

Infomaniak

Outre la transition énergétique d’un modèle énergivore en un modèle de revalorisation, l’injection de chaleur dans le circuit genevois permettra d’éviter à la ville de Genève de produire l’équivalent. Cela représente une économie de 3 600 tonnes de CO2 en gaz naturel par an (sans compter l’empreinte carbone correspondante).

Outre cette petite prouesse technologique, les composants du datacenter d’Infomaniak sont, eux aussi, vertueux. Ainsi, pour éviter l’empreinte carbone au maximum, ils sont en grande partie fabriqués en Europe. C’est le cas notamment des pompes à chaleur Trane, onduleurs ABB, ventilateurs Ebmpapst, tableaux électriques Siemens, etc. Son but est de “renforcer la souveraineté technologique de l’Europe”.

Fier de ces premiers résultats, Infomaniak souhaite aller encore plus loin. D’après son fondateur, Boris Siegenthaler, “Nous avons déjà 1,1 MW prêts à être injectés et d’ici à 2028, un data center de 3,3 MW sera nécessaire pour répondre à la demande.”

Infomaniak espère par ailleurs inspirer d’autres fournisseurs cloud. Dans cette optique, toute la documentation concernant le site est disponible dans le cadre du programme e4s.center (Gestion responsable, Technologie durable, Prospérité partagée) et est librement disponible sur le site d4project.org. Ces données comprennent un suivi en temps réel, un guide technique et un dossier spécifiquement développé pour présentation aux décideurs politiques.