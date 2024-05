Meilleur hébergeur web 2024 : notre comparatif complet des offres

Top 3 des hébergeurs

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure et ouvrir un site ? Que vous ayez d’excellentes notions en programmation web ou, au contraire, que le sujet ne vous passionne pas du tout, il est parfaitement possible de créer un site original à moindres frais, qui attire des centaines de visiteurs chaque jour. Néanmoins, il vous faudra posséder un petit espace sur le web, afin d’accueillir votre site, blog, forum, etc. Pour cela, rien de tel que de faire appel à un hébergeur spécialisé.

Mais dans ce domaine, faire le bon choix peut s’avérer être une tâche ardue. En effet, de nombreux sites proposent désormais ce type de services, et les fonctionnalités peuvent énormément varier d’une référence à l’autre. Enfin, il ne faut pas oublier de comparer les prix de chaque solution. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous proposons ce comparatif accompagné d’une FAQ pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Voici notre sélection des meilleurs hébergeurs web du moment.

Hostinger, la référence

Hostinger La référence 7,99€ > Hostinger

Large choix dans les formules Nombreuses promotions

Nombreuses promotions Temps de réponse très rapide

Temps de réponse très rapide Nombreux serveurs dans le monde (dont la France)

Nombreux serveurs dans le monde (dont la France) Disponibilité du service client On n’aime pas Attention aux offres avec engagement

Attention aux offres avec engagement Service client uniquement par chat

Nul doute que Hostinger, est l’entreprise la plus connue dans le secteur des hébergeurs web. C’est une véritable référence dont les différentes offres devraient satisfaire la majorité des utilisateurs. Dans le détail, elle propose 4 formules différentes avec des prix allant de 7,99 à 19,99 €/mois. Mais l’entreprise propose de nombreuses promotions tout au long de l’année et il est donc facile d’obtenir ces formules à moindre coût ou d’obtenir plusieurs mois d’utilisation gratuits.

Côté technique, ses data centers sont basés aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Lituanie et à Singapour. De plus, ses serveurs sont répartis dans 250 pays à travers le monde. Il n’y a donc pas de souci à se faire du côté des performances. Pour finir sur cette partie, ces derniers profitent tous de la certification Tiers III (uptime de 99,9%). Ensuite, l’entreprise proposant de nombreuses fonctionnalités. Ces dernières vont varier d’une formule à l’autre et le plus simple reste de directement se rendre sur le site pour noter les différences. Cependant, notons que le nom de domaine est gratuit pour les 3 formules les plus onéreuses (pour une valeur de 9,99 €).

Sinon, précisons aussi que le service client est disponible 24h/24 et 7j/7, ce qui est plaisant et rassurant de la part d’un hébergeur web. Seul bémol, il n’y a pas de service par téléphone, mais seulement via chatbox (multilingue). Pour conclure, Hostinger est pour nous, ce qui se rapproche le plus du meilleur hébergeur web de l’année.

Ionos, la qualité au meilleur prix

Ionos La qualité au meilleur prix 6€ > Ionos

Interface très agréable Bon choix dans les formules proposées

Bon choix dans les formules proposées Service client réactif et en français

Service client réactif et en français La partie sécurité vraiment mise en avant On n’aime pas Performances en retrait par rapport aux concurrents

Tout comme Hostinger, Ionos et un des plus anciens hébergeurs web présent sur le marché. Aujourd’hui un peu moins connu que ses concurrents, il reste une solution très intéressante pour les professionnels et généralement pour les personnes souhaitant ouvrir une boutique en ligne. Dans tous les cas, l’interface se révèle très facile à prendre en main.

Les débutants ne devraient donc pas avoir de souci de ce côté-ci. Ensuite, ses data centers sont situés en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. L’entreprise est également présente aux États-Unis. Pour finir, l’ensemble est certifié Tiers III et IV. Seul problème avec cet hébergeur, la vitesse de chargement. En effet, cette dernière ne dépasse pas 880 ms. Soyons clair, c’est un chiffre plus qu’honorable, mais il faut reconnaître que les concurrents sont souvent meilleurs dans ce domaine. D’autre part, l’entreprise met surtout en avant son engagement au niveau de la sécurité. Chaque formule bénéfice, par exemple, d’une protection anti-DDoS.

Pour le reste, les tarifs proposés sont plus que corrects et comme souvent dans ce secteur, les promotions sont nombreuses, ce qui permet d’alléger la facture lors des premiers mois. Dernier point, Ionos dispose d’un très bon service client. En effet, il est possible de contacter celui-ci 24h/24 et 7j/7 par téléphone ou chat box. De plus, vos interlocuteurs parlent couramment français. Un avantage non-négligeable au quotidien.

OVH, une solution intéressante pour les professionnels

OVH Une solution intéressante pour les professionnels 3,50€ > OVH

Offres intéressantes pour les professionnels Tarifs plus que corrects

Tarifs plus que corrects Qualité des data center

Qualité des data center Vitesse plus que convenable

Vitesse plus que convenable Assez facile à prendre en main On n’aime pas Faiblesse du service client

Faiblesse du service client Forte hausse du prix des noms de domaines au bout d’un an

OVH est un hébergeur réputé auprès des professionnels. D’ailleurs, l’entreprise est le leader du secteur en France et en Europe. Qu’on se le dise tout de suite, ce service se destine essentiellement au pro et aux entreprises. Pour les débutants, nous vous conseillons de vous tourner vers l’une des autres solutions de ce comparatif. Dans le détail, ses serveurs sont basés en face et possèdent la certification Tiers III et IV. D’ailleurs, vous devez sûrement connaître OVH à cause de l’incendie de son data center à Strasbourg en 2021.

Enfin, revenons-en à ce qui nous intéresse. Les services proposés sont nombreux comme le stockage cloud, les protections DDoS, etc. En bref, de ce côté il n’y a rien à lui reprocher. Ensuite, ses tarifs se révèlent assez attractifs, pour une entreprise cherchant à séduire des professionnels. En termes de vitesse de chargement, l’hébergeur est dans la moyenne, même si certains concurrents comme Hostinger sont un peu plus rapides. D’autre part, évoquons le service client. Ce dernier est uniquement disponible de lundi au vendredi (et c’est bien dommage), et la qualité du service varie selon votre formule.

Plus concrètement, si vous êtes un particulier, l’attente risque d’être longue. Cependant, pour les professionnels, un système de ticket (payant) permet d’obtenir un support personnalisé. En bref, comme dit précédemment, OVH est une solution économique pour les professionnels, mais peu convaincante pour les autres personnes.

O2switch, l’hébergeur français

O2switch L'hébergeur français 7€ > O2switch

Data center situé en France Excellentes performances

Excellentes performances L’offre unique très intéressante

L’offre unique très intéressante Service client efface et en français On n’aime pas Moins d’options que chez les concurrents

Si vous cherchez un hébergeur web 100% français alors O2switch est la solution tout indiquée. De plus, les tarifs sont maîtrisés et les services proposés n’ont pas grand-chose à envier à ceux de ses concurrents. D’autre part, l’entreprise a longtemps proposé une unique offre, mais désormais il est également possible de souscrire à des formules donnant accès à des serveurs dédiés ou semi-dédiés. D’ailleurs, son data center est basé dans la ville de Clermont-Ferrand et l’on retrouver ici une certification Tier IV.

Dans le détail, le temps de chargement moyen est de 500 ms, ce qui en fait un des hébergeurs les plus rapides sur le marché. De plus, cette dernière est réputée pour la qualité de l’entretien de son infrastructure. Cela offre une grande fiabilité, un essentiel si l’on veut éviter les mauvaises surprises. D’autre part, il est bon de noter que l’interface est facile à prendre en main, ce qui est très appréciable lors de la première utilisation. L’autre force de l’entreprise, est son support technique disponible 24h/24 et 7j/7 par téléphone.

D’ailleurs, ce service est disponible en français, mais également dans 5 autres langues. Enfin, dans l’ensemble, les clients sont plus satisfaits par la qualité du support. Dernièrement, même si O2switch est un très bon hébergeur web, ce n’est pas non plus le site le plus intéressant pour les professionnels. C’est un point en prendre en compte.

Infomaniak, un hébergeur engagé pour l’environnement

Infomaniak Un hébergeur engagé pour l'environnement 5,75€ > Infomaniak

Qualité du trafic Très nombreuses offres disponibles

Très nombreuses offres disponibles Qualité de l’infrastructure basée en Suisse

Qualité de l’infrastructure basée en Suisse Un engagement pour l’environnement

Un engagement pour l’environnement Support technique efficace On n’aime pas Un peu plus onéreux que ses concurrents

Un peu plus onéreux que ses concurrents Absence de nom de domaine gratuit

Avec Infomaniak, nous quittons les hébergeurs français pour passer à une entreprise suisse. Comme l’on peut s’en douter, tous les data centers de cette dernière sont basés au sein de la Confédération helvétique et ils disposent tous d’une certification Tiers III+. Enfin, les sauvegardes sont faites dans des lieux différents pour éviter la perte des données en cas d’accident (cf OVH). D’autre part, la marque met en avant son engagement pour l’environnement en respectant certaines normes ISO, ce qui la démarque de ses concurrents.

Cependant, ce n’est pas tout. Cet hébergeur propose de très nombreux services comme le Cloud, mais aussi des offres dédiées au streaming radio ou vidéo. En bref, tout le monde peut trouver la formule qui lui convient. Mais il est tout de même bon de noter que ses tarifs sont légèrement supérieurs à ceux proposés par les autres entreprises de ce comparatif. D’un autre côté, les promotions sont aussi nombreuses que fréquentes ce qui permet d’obtenir des tarifs plus abordables lors des premiers mois ou même de toute la première année.

Pour finir, le support technique est disponible par mail 7j/7, mais si vous habitez appeler ce dernier, il faudra le faire la semaine entre le lundi et le vendredi de 6h à 19h. Enfin, il est également possible d’utiliser un chatbox. Même si les disponibilités ne sont pas aussi importantes que chez les concurrents, le service est disponible en français et dans l’ensemble les utilisateurs sont très satisfaits par le support proposé par l’entreprise.

PlanetHoster, le bon choix pour les débutants

PlanetHoster Le bon choix pour les débutants 6€ > PlanetHoster

Formule de base au tarif attractif Data center en France

Data center en France Excellentes performances

Excellentes performances Qualité du support technique

Qualité du support technique Nombreux services inclus On n’aime pas Formule premium très onéreuse

Si vous êtes un débutant dans le domaine, alors nous ne pouvons que vous conseiller l’hébergeur web canadien PlanetHoster. L’interface est claire et on retrouve une unique formule (The World) à 6 €/mois, ce qui est un tarif plus correct. Pour gérer son premier site, cela nous semble la solution la plus intéressante. L’entreprise a également d’autres arguments à faire valoir. Si comme l’on peut s’en douter certaines de ses data center sont basés au Canada, la marque est également implantée dans l’Hexagone.

D’ailleurs, l’ensemble possède une certification Tiers III. Autre force de cet hébergeur, sa vitesse de chargement de 270 ms le place comme un des tout meilleurs di secteur. Un petit plus qui pourra intéresser certains utilisateurs. Ensuite, parmi les avantages, nous pouvons citer la bande passante illimitée, la migration gratuite ou le nom de domaine inclus dans la formule. Pour finir, l’entreprise propose une période de 60 jours satisfaits ou remboursés. En bref, c’est une autre bonne raison de choisir PlanetHoster si l’on est un débutant.

Et ce n’est pas tout, le service client est disponible 24h/24 et 7j/7. Ici aussi, on retrouve un système de ticket pour les demandes spécifiques et le support se montre réactif. Si vous souhaitez échanger par téléphone, cela est possible 24h/24 pendant la semaine, mais le week-end les échanges téléphoniques sont uniquement possibles de 15h à 20h. Bien évidemment, le tout est disponible en français.

🤔 Un hébergeur, à quoi ça sert ?

On peut se demander légitimement pourquoi opter pour un tel service, alors que n’importe quel FAI propose lui aussi un espace de création de pages web. Pour faire simple, il s’agit d’un prestataire de service en ligne qui va vous permettre de rendre votre site Internet accessible à tous. Bien évidemment, selon que vous soyez une entreprise ou un particulier, vos besoins ne vont pas être les mêmes. C’est pourquoi les hébergeurs proposent de nombreuses solutions différentes et mettent à la disposition de leurs clients différents services pour les aider au quotidien.

Nous pouvons par exemple citer la préservation de vos données grâce aux systèmes de sauvegardes ou tout simplement la protection contre les DDoS. Pour finir, la plupart des hébergeurs présentés dans ce comparatif, proposent un support technique disponible 24h/24 et 7j/7, ce qui est un sérieux avantage en cas de problème.

🧐 Quels sont les services proposés par un hébergeur ?

Toutes les solutions que nous venons d’évoquer sont pourtant très différentes de ce que permet habituellement un service d’hébergement spécialisé. Il existe de nombreux avantages à ce genre de plate-forme. La taille de l’espace alloué tout d’abord, qui s’étend de 1 à 30 Go en fonction du service (voire davantage, mais le prix n’est pas le même). La réactivité du site ensuite, qui est bien meilleure et permet d’afficher des pages web plus rapidement.

Le nom de domaine également, qui est généralement compris dans le prix. Mais aussi et surtout, les nombreux outils de programmation liés à la création d’un site web original. Tous les services abordés dans ce dossier offrent en effet l’accès à au moins une base de données MySQL. Couplée au langage PHP, celle-ci vous permet de composer des pages web dynamiques, de gérer des actualités régulièrement, d’offrir aux internautes un moteur de recherche sur votre site ou même de vendre des produits et de contrôler votre stock.

En outre, libre à vous d’inclure ou non sur votre site des encarts publicitaires et de générer ainsi des revenus, de telle sorte que le coût d’hébergement du site soit vite amorti.

🧑‍💻 Quel solution pour une entreprise ?

Dans le monde des hébergeurs spécialisés, il existe différents types de service. Le premier, et le plus répandu pour les très grosses plates-formes, consiste à utiliser un serveur dédié (avec un système de redondance), lequel ne stocke qu’un unique site web. Dans ce cas, la réactivité du site est parfaite ou presque, chaque page se chargeant immédiatement pour le visiteur.

Ce genre de solution est certes idéal, mais il est également assez cher : les prix varient d’une dizaine à plusieurs centaines d’euros par mois, en fonction du processeur du serveur, de sa RAM, de sa capacité de stockage, de ses capacités de duplication, etc. Bref, ce genre de serveur n’est pas à la portée de tous et se destine surtout aux grosses entreprises.

💻 Quelle solution pour un particulier ?

En revanche, il existe un moyen beaucoup moins onéreux de se faire héberger son site : le serveur mutualisé. C’est ce qui va nous intéresser ici. Il possède grosso modo les mêmes caractéristiques techniques que le serveur dédié, à une différence près : plusieurs sites y sont stockés, au lieu d’un seul. Du coup, vous partagez la bande passante, le processeur, la RAM et les accès disques avec d’autres sites.

L’inconvénient, c’est que la réactivité du serveur mutualisé est moindre par rapport à celle du serveur dédié. L’avantage, c’est que ses prix sont divisés par 5, au bas mot. Il faut en effet compter entre 2 et 5 euros par mois pour en profiter. Et certains sont parfois même gratuits.

💽 Espace de stockage et trafic : sur le web, la taille ça compte ?

Avant d’opter pour tel service d’hébergement plutôt que tel autre, posez-vous la question : de quel espace de stockage avez-vous réellement besoin ? Toutes les solutions que nous avons testées proposent au moins 1 Go pour stocker des fichiers. Cet espace peut atteindre 2 Go (voire beaucoup plus selon le service. Mais aurez-vous réellement besoin de, par exemple, 100 Go ?

Entre 5 et 10 Go si vous avez beaucoup de photos

Dans la plupart des cas, un tel espace n’est pas nécessaire, sauf si vous comptez héberger des dizaines de séquences encodées en HD ou des fichiers ISO complets. En revanche, vous aurez peut-être besoin d’un volume confortable si vous souhaitez héberger beaucoup de photos (site d’actu ou d’information généraliste, e-commerce, etc.). Pensez qu’il faudra peut-être enregistrer les images dans différentes tailles, ne serait-ce que pour proposer des aperçus de chacune de vos photos. Et cela peut aller très vite, et au final, entre 5 et 10 Go sont alors indispensables.

Les bases de données ne sont pas si gourmandes

Tous les hébergeurs restreignent la taille de la base de données à quelques centaines de Mo. En réalité, cela n’est pas vraiment contraignant : aussi complexe soit-elle, une base de données MySQL n’est composée que de texte. Aucune image, ni aucune vidéo, n’y sont heureusement stockées. En clair, une base se révèle généralement peu gourmande en Mo au lancement du site. Un espace de 100 Mo est amplement suffisant pour tenir quelques années.

🖥 Attention à l’ interface d’administration

Un hébergeur se caractérise, en dehors de la taille et de ses prix, par les nombreuses fonctionnalités qu’il propose. Et à ce petit jeu, tous ne sont pas logés à la même enseigne. L’interface d’administration est le nerf de la guerre : elle permet de contrôler les droits d’accès de votre espace et du FTP, d’ajouter des adresses email, de vérifier l’espace disponible, etc. C’est grâce à elle aussi que vous déploierez votre site à l’aide d’un CMS, ce qui vous évitera de passer par une configuration manuelle.

Bref, difficile de se passer de cet outil qu’est l’interface d’administration. La plupart d’entre elles sont assez sobres, comme celles des hébergeurs Amen, OVH ou Ionos qui sont plutôt bien présentées, même si on se rend vite compte qu’elles sont extrêmement riches et regorgent d’options bien cachées. Le simple fait de paramétrer un compte FTP par exemple n’est pas toujours une partie de plaisir.

📨 Quelle est l’utilité du service de messagerie ?

Là encore, un accès à différents comptes mails peut être un atout pour réussir votre site. La quasi-totalité des hébergeurs vous propose à la fois un accès à vos messages via un webmail et via votre client de messagerie classique. Le nombre d’adresses mails gérées varie de 2 (dans le cas d’OVH) à une centaine (Ionos), et peut même être totalement illimité, comme c’est le cas avec Hostinger. Bien évidemment, tout va dépendre de l’offre choisie.

Chaque compte de messagerie permet d’héberger entre 1 et 2 Go de données, un espace qui est totalement indépendant de celui nécessaire à l’hébergement de votre site. Notez en revanche qu’un mail ne doit pas dépasser une centaine de Mo. Enfin, la mise en place d’adresses mails est généralement très simple, quel que soit le service d’hébergement auquel on souscrit. Sur OVH et Ionos, on dispose même de services antispam et d’une protection antivirale pour les pièces jointes, deux options que l’on peut activer ou désactiver à loisir.

👉 Des outils dédiés à ceux qui ne veulent pas programmer

Mais il existe aussi un autre type d’outil de plus en plus répandu : le module de création de site fait par le site d’hébergement lui-même. On y bénéficie à la fois de tout le nécessaire pour ouvrir instantanément un site (pas de lignes de code à entrer), mais également une ribambelle de modèles. Tout s’y fait à l’aide de simples glisser-déposer, certains fournisseurs vous proposant même de remplir les cadres de texte à votre place. En clair, un site peut être réalisé et personnalisé de A à Z en quelques minutes. En revanche, les hébergeurs vous font payer des services supplémentaires, ne serait-ce que l’ajout de pages sur votre site.



De manière concise, vous disposez d’une dizaine de pages gratuites pour votre site. Mais comme il y a fort à parier que votre espace nécessite davantage de pages, vous devrez par exemple débourser entre 3 et 5 €/mois pour créer un nombre illimité de pages.

🗃 Pourquoi l’option de sauvegarde est importante ?

En dehors des questions que vous vous posez et qui trouvent bien souvent leur réponse dans la FAQ ou sur le forum dédié de l’hébergeur, vous pouvez aussi avoir de bien plus gros soucis. Exemple critique : vous avez effacé certains fichiers du site en ligne et avez oublié d’en faire une sauvegarde en local. Fort heureusement, les services d’hébergement offrent généralement un outil de restauration, qui permet de récupérer tout ou partie d’un site supprimé.

Cette option était jusqu’à présent réservée aux serveurs dédiés, mais pas aux serveurs mutualisés. Elle tend néanmoins à faire son apparition sur ces derniers, comme c’est le cas chez Ionos, qui ne facture pas ce service et permet de revenir à l’état d’un site tel qu’il était il y a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 jours.