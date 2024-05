Meilleure alternative à Dropbox : voici trois services à essayer absolument 

On ne vous apprend rien, les services de stockage en ligne n’ont de cesse de se développer ces dernières années. Pour un abonnement mensuel ou annuel, il devient possible de stocker de grandes quantités de données sans avoir à s’encombrer d’un disque dur ou d’une clé USB. Cela réduit également le risque de perdre ses précieux fichiers. De même, certaines entreprises offrent un excellent niveau de sécurité, une chose souvent essentielle pour les professionnels et les entreprises.

Dans ce secteur, certains fournisseurs se démarquent par la qualité de leurs services. Actuellement, c’est Dropbox qui se positionne comme la référence du stockage en ligne. Pourtant, certains de ses concurrents se placent comme de solides alternatives moins onéreuses et offrant tout autant d’options. Mais surtout, l’accent est mis sur la sécurité, un point qui a fait défaut à Dropbox ces dernières semaines. Nous reviendrons sur cette affaire dans la partie suivante. Découvrez notre sélection des meilleures alternatives de stockage en ligne avec notamment les excellents pCloud, Mega et kDrive.

Pourquoi Dropbox risque-t-il de ne pas vous satisfaire ?

Si nous vous présentons les 3 meilleures alternatives à Dropbox, c’est à cause des limitations et des inconvénients que peuvent rencontrer les utilisateurs. En effet, même si l’entreprise fait figure de référence dans le domaine, certains de ses concurrents comme pCloud, se révèlent meilleurs.

Tout d’abord, vous en avez sûrement entendu parler si vous êtes utilisateur Dropbox, le fournisseur a récemment été victime d’une cyberattaque (24 avril 2024). En effet, les données de nombreuses personnes utilisant le service Dropbox Sign ont été volées. Notons également que ce n’était pas la première fois que la plateforme avait été la cible de hackers. Pour finir, même si l’entreprise a rapidement réagi, cela soulève tout de même quelques questions en matière de sécurité des données personnelles.

D’autre part, Dropbox, sans être le service le plus onéreux, reste plus cher que la majorité des autres plateformes. De même, c’est l’entreprise fournissant la plus petite quantité de stockage gratuit avec ses 2 Go. D’un autre côté, si l’on se réfère aux avis clients, certaines personnes rencontrent des lenteurs et le service de sauvegarde peut se montrer limité. Sinon, le service client est parfois difficile à contacter. Pour finir, il est bon de noter que les serveurs sont basés aux États-Unis, ce qui peut déplaire à certains utilisateurs.

pCloud, la meilleure alternative à Dropbox

pCloud est un des derniers services de stockage en ligne à être arrivé sur le marché (2013). L’entreprise a su rapidement se faire une place dans ce secteur et revendique désormais plus de 20 millions d’utilisateurs. De plus, même si la plateforme est basée en Suisse, ses serveurs sont eux situés au Luxembourg ce qui évite l’habituelle collecte des données personnelles avec les datacenter basés aux États-Unis. Bien évidemment, pCloud offre de nombreux avantages par rapport à ses concurrents.

Tout d’abord, les abonnements proposés sont généralement moins onéreux que ceux proposés par ses concurrents. De même, vous avez le choix entre des solutions annuelles et « Life Time ». Plus concrètement dans ce dernier cas, vous payez une certaine somme pour avoir accès à vie aux services (99 ans). Ensuite, on peut également évoquer l’accent mis sur la sécurité. En effet, l’entreprise propose un chiffrement AES 256 bits pour sécuriser vos documents et vos transferts. Si cela ne vous suffit pas, il existe une formule avec un système de chiffrement côté client nommé « Encryption ». Cela permet d’assurer la protection de vos documents directement sur votre appareil. Mais rassurez-vous même sans cette option, l’entreprise garantit la sécurité de vos données. Pour finir sur cette partie, le fournisseur sauvegarde les fichiers sur plusieurs serveurs. En bref, dans le domaine de la sécurité, on trouve difficilement un meilleur service que celui proposé par pCloud.

Sinon, vous avez accès à 10 Go de stockage gratuit et les différents abonnements intègrent un stockage allant de 500 Go à 10 To. Des formules familiales et professionnelles sont également disponibles pour satisfaire tous les besoins. Enfin, le support client se montre très réactif (en français) et l’interface de l’application est on ne peut plus ergonomique. En bref, pCloud est très certainement le meilleur service de stockage en ligne. Pour les personnes intéressées, vous pouvez aller ici pour télécharger pCloud.

Mega, la solution gratuite idéale

Si le nom de Mega vous semble familier, c’est tout simplement parce que ce service de stockage en ligne est l’héritier du célèbre site MegaUpload. Du coup, nous précisons tout de suite qu’ici tout est entièrement légal et sécurisé. Dans tous les cas, si nous vous proposons cette plateforme, c’est avant tout pour son stockage gratuit. En effet, vous avez accès à 20 Go, ce qui est supérieur à tous ses concurrents (Dropbox est limité à 2 Go.). Cependant, ce n’est évidemment pas le seul argument de Mega.

En termes de sécurité, on retrouve un système de chiffrement bout à bout et cela peu importe la formule sélectionnée. Seul regret, les serveurs sont basés au Canada et il y a peu de précision sur l’utilisation par l’entreprise de vos données personnelles. Pour le reste, l’interface est ergonomique et la prise en main se révèle très facile. D’autre part, avec certaines solutions la fonction de retour en arrière fonctionne sur 365 jours. Une chose assez rare, sachant que chez les concurrents cette durée dépasse rarement les 30 jours. Pour le reste, on trouve toutes les options essentielles comme le service de messagerie.

D’ailleurs, c’est une plateforme qui peut tout à fait convenir à des professionnels. Sinon, dans le détail, les abonnements donnent accès à des stockages s’étendant de 2 à 16 To. De plus, si vous souscrivez à une formule annuelle, vous aurez accès à 12 fois plus de téraoctets de transferts. En résumé, pour 2 To de stockage, vous disposez de 24 To de transfert.

kDrive, l’accent sur la protection des données personnelles

Pour finir cette sélection des alternatives à Dropbox, nous vous proposons kDrive. Plus précisément, il s’agit du service de stockage en ligne du célèbre hébergeur suisse Infomaniak. L’entreprise est réputée pour mettre l’accent sur la protection des données personnelles, mais ce n’est pas le seul argument de ce fournisseur. Tout d’abord, premier avantage, les serveurs sont situés en Suisse. En termes de protection, c’est toujours plus avantageux.

Ensuite, on retrouve un système de chiffrement AES 128 bits. Sur ce point, ce n’est pas aussi bien que pCloud, mais normalement vous ne devriez pas rencontrer de problème. Côté service, kDrive n’a pas grand-chose à envier à ses concurrents. Tout d’abord, les abonnements disposent d’un très bon rapport qualité/prix. Il est également possible de souscrire à une solution mensuelle ou alors sur 1, 2 ou 3 ans. Sinon, sa suite bureautique est très facile à prendre en main. En effet, cette dernière rappelle beaucoup Microsoft Office et comme si cela ne suffisait pas, elle est entièrement compatible avec le service du fournisseur. D’autre part, les utilisateurs apprécient également la bonne vitesse de transfert.

Enfin, sa formule gratuite propose 15 Go de stockage, un chiffre très correct. Côté abonnement, l’entreprise met à disposition 3 formules comprenant 2, 3 et 6 To de stockage. Pour finir, le service client est en français et surtout disponible 7j/7. Notons également qu’il est possible de contacter le support par téléphone.