Alors que la sortie de GTA 6 est imminente, Sony invite les joueurs à télécharger une énième mise à jour système sur leur PS5. Sans cela, ils ne pourront pas lancer le jeu.

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Les joueurs sont dans les starting blocks, prêts à lancer GTA 6 dès sa sortie. Le jeu évènement de Rockstar est déjà disponible dans certaines régions du globe. En France, il faudra attendre minuit pour qu’il soit débloqué. Les joueurs PS5 devront toutefois procéder à une mise à jour système avant de pouvoir l’installer.

PS5 : Sony impose une mise à jour pour lancer GTA 5

“Sony Interactive a publié une mise à jour PS5, indispensable pour pouvoir jouer à Grand Theft Auto VI. Les joueurs sont invités à la télécharger avant minuit le 19 novembre, pour être prêts à jouer dès le lancement, le 19 novembre”, indique le compte X francophone de Sony. Sur le journal de mise à jour, le constructeur nippon indique simplement avoir “apporté des modifications à la sécurité du logiciel système”.

Pour procéder à la mise à jour :

Allumez votre PS5 .

. Ouvrez les Paramètres .

. Suivez le chemin Système > Logiciel système > Paramètres et mise à jour du logiciel système .

. Appuyez sur Mettre à jour le logiciel système si une mise à jour est disponible.

Sony Interactive a publié une mise à jour PS5, indispensable pour pouvoir jouer à Grand Theft Auto VI.



Les joueurs sont invités à la télécharger avant minuit le 19 novembre, pour être prêts à jouer dès le lancement, le 19 novembre. https://t.co/yOaCdhHovR — PlayStation France (@PlayStationFR) November 18, 2026

De nouveaux firmwares pour empêcher les jailbreaks

Cette énième mise à jour ne surgit pas par hasard. Ces derniers mois, plusieurs jailbreaks ont été mis au point pour contourner les protections de la PS5 et exécuter des copies piratées de jeux. C’est le jeu du chat et de la souris. La communauté homebrew s’efforce de publier un nouveau jailbreak pour la dernière version du firmware de la PS5, puis recommence dès que Sony déploie une nouvelle mise à jour.

En imposant le version 14.23.00 pour jouer à GTA 6, Sony cherche vraisemblablement à empêcher les pirates d’exécuter des copies illégales du jeu sur des consoles débridées. Le fabricant n’est toutefois pas à l’abri que de nouveaux jailbreaks compatibles avec ce firmware finissent par voir le jour.