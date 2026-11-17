Amazon Family vient d’être lancé dans nos contrées. Un abonné Prime a désormais la possibilité de partager certains avantages de son forfait avec un autre adulte de son foyer, sans débourser d’argent en plus.

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Amazon Family fait enfin son arrivée sur le marché français. Mais de quoi parle-t-on ? Un abonné Prime peut désormais mettre en commun son abonnement avec un autre adulte vivant dans le même foyer. Autrement dit, une seule souscription devient suffisante pour deux. Le membre invité n’a pas à s’acquitter de frais en plus.

Amazon Family va vous aider à faire des économies

“Amazon Family est gratuit pour les membres Prime. L’un des deux adultes doit être titulaire d’un abonnement Prime actif (6,99 € par mois ou 69,90 € par an). L’adulte invité n’a pas besoin de souscrire son propre abonnement Prime”, confirme Amazon dans un communiqué. La personne invitée pourra accéder aux services suivants :

La livraison gratuite, rapide et illimitée sur les articles éligibles

Amazon Music Prime

Prime Video (avec publicités et SVOD uniquement)

Plateforme de gaming Amazon Luna

Offres et réductions exclusives

Accès au Prime Day et aux Jours Flash Prime

Vous noterez que certains avantages manquent à l’appel à l’instar de Prime Reading et d’Amazon Photos. Pour éviter la pagaille, chaque client conservera son compte avec son historique de commandes ainsi que ses recommandations. Aucun mot de passe ni code à usage unique n’est partagé.

Amazon Family : comment partager vos avantages Prime ?

Pour activer Amazon Family :

Rendez-vous dans la section Votre compte > Votre Amazon Family.

Cliquez sur Ajouter un nouveau membre .

. Saisissez son nom et son e-mail.

Une fois l’invitation acceptée, il pourra accéder aux avantages Prime.

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L’Administrateur Amazon Family, qui envoie l’invitation, doit sélectionner un moyen de paiement à mettre en commun. L’autre membre aura droit de l’utiliser. Il pourra toutefois seulement voir les quatre derniers chiffres de la carte, le nom du titulaire, la date d’expiration et l’adresse de facturation.

L’Administrateur sera notifié à chaque achat effectué avec ce moyen de paiement. Chaque membre peut s’en servir ou utiliser un autre moyen de paiement.