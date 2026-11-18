NordPass vient de dévoiler son classement des mots de passe les plus courants. Le top 20 France est truffé de combinaisons très faciles à pirater à l’instar de “123456”, “admin” et “password”.

© Unsplash

Il y a un an, NordPass publiait son classement des mots de passe les plus utilisés en France et dans le monde. Le top 20 national comportait essentiellement des mots de passe très faibles à l’instar de “admin”, “123456”, “password” ou encore “azerty” et “motdepasse”. Et le constat n’est pas plus reluisant cette année.

Le gestionnaire de mots de passe de Nord Security (l’entreprise derrière NordVPN) vient de dévoiler sa nouvelle étude annuelle sur le sujet. Et celle-ci va encore donner des sueurs froides aux experts en cybersécurité.

Quels sont les mots de passe les plus utilisés par les Français ?

Voici le top 20 des mots de passe les plus populaires en France :

123456 admin password 123456789 12345678 azerty 1234 Password azertyuiop azerty123 bebe2012 Azerty123 8888 pass1111 Marseille13 12345 motdepasse 1234567 Mot de passe loulou

On constate la présence des habituels mots, suites de chiffres et combinaisons de touches très peu sécurisés que l’on retrouvait invariablement dans les anciens classements. “À lui seul, le mot ‘mot de passe’ occupe quatre places sous différentes formes, dont deux versions anglaises (‘password’ et ‘Password’) et deux françaises (‘motdepasse’ et ‘Mot de passe’). Les combinaisons numériques occupent sept autres places”, souligne NordPass dans son communiqué.

On retrouve également plusieurs déclinaisons de la combinaison “azerty”, qui reprend les six premières lettres de la rangée supérieure des claviers francophones. Cette étude alarmante montre que les Français continuent d’exposer leurs comptes avec des mots de passes peu robustes. Force est de constater que les nombreuses campagnes de prévention sur la cybervigilance n’ont pas encore porté leurs fruits.

“Les utilisateurs aiment apporter une touche personnelle à leurs identifiants de connexion, en créant des noms d’utilisateur et des mots de passe faciles à retenir qu’ils peuvent saisir sans les oublier, même si cela se fait au détriment de la sécurité des données”, déplore NordPass. Alors que les fuites de données se multiplient et que les cybercriminels sont désormais assistés par l’IA, il est urgent de prendre des mesures drastiques.

© NordPass

Comment protéger efficacement vos comptes ?

Voici les bonnes pratiques à adopter pour protéger vos comptes personnels des accès non autorisés :

Créez des mots de passe forts et complexes composés d’au moins 20 caractères, mélangeant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. N’utilisez pas de mots du dictionnaire ou de noms propres.

Ne réutilisez jamais un mot de passe. Chaque compte en ligne doit être protégé par un mot de passe unique. Ainsi, si des pirates parviennent à en dérober un, ils ne pourront pas s’en servir pour accéder à vos autres comptes.

Utilisez un gestionnaire de mots de passe de confiance. Celui-ci vous permettra de générer, stocker, vérifier et gérer vos mots de passe en toute sécurité.

Activez systématiquement l’authentification multi-facteurs (MFA) qui permet d’ajouter une couche de sécurité en plus.

Vérifiez régulièrement la robustesse de vos mots de passe. Identifiez ceux qui sont faibles, anciens ou réutilisés et remplacez-les immédiatement