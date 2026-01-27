Meta s’apprête à lancer des abonnements premium sur Instagram, Facebook et WhatsApp

Ce qui va transformer votre expérience sur Instagram, Facebook et WhatsApp

Meta prépare l’arrivée de nouvelles offres payantes sur Instagram, Facebook et WhatsApp, visant à proposer aux utilisateurs des fonctionnalités inédites. Ces abonnements premium permettront de booster la créativité et l’efficacité tout en tirant parti de l’intelligence artificielle, sans restreindre l’accès gratuit aux services essentiels. Ils offriront des avantages spécifiques à chaque application.

Sur Instagram, par exemple, les abonnés pourront créer des listes d’audience illimitées, consulter qui ne les suit pas en retour et regarder les Stories de manière anonyme. Facebook et WhatsApp devraient également bénéficier de fonctionnalités inédites, bien que Meta n’ait pas encore précisé lesquelles. L’entreprise envisage différents modèles d’abonnement et ensembles de fonctionnalités, permettant à chaque application de proposer ses propres exclusivités.

À quoi s’attendre sur Instagram, Facebook et WhatsApp

Un des axes majeurs de cette initiative repose sur l’intégration de Manus, un agent d’intelligence artificielle récemment acquis par Meta pour environ 2 milliards de dollars. Manus sera progressivement intégré dans les applications grand public, tout en continuant à proposer des offres séparées destinées aux clients professionnels. Des premières traces de son utilisation sur Instagram ont été repérées grâce à l’expert en ingénierie inverse Alessandro Paluzzi, suggérant un futur raccourci Manus pour faciliter la création de contenu.

Meta prévoit également de monétiser des outils basés sur l’IA déjà existants. Vibes, une fonctionnalité de génération et remix de vidéos courtes via l’intelligence artificielle, passera d’un modèle totalement gratuit à un modèle freemium. Les utilisateurs bénéficieront toujours d’un accès gratuit de base. D’autre part, les abonnés payants auront droit à des fonctionnalités de création plus sophistiquées et des mises à jour chaque mois.

Contrairement à Meta Verified, qui se concentre sur les créateurs et les entreprises en proposant des badges de vérification, une assistance prioritaire et une meilleure visibilité, les nouveaux abonnements premium viseront un public beaucoup plus large. Ils permettront aux utilisateurs quotidiens, aux créateurs et aux professionnels de bénéficier d’outils exclusifs pour enrichir et simplifier leur expérience sur Instagram, Facebook et WhatsApp.

Meta envisage de mettre en place progressivement ces offres dans les mois à venir. Diverses fonctionnalités et modèles devraient être expérimentés sur chaque application pour déterminer ceux qui seront les plus populaires auprès des utilisateurs.