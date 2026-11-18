Le K&F CONCEPT M3 réunit deux fonctions bien pratiques dans un appareil sans fil : souffler et aspirer. À l’occasion du Black Friday, son prix passe à 59,49 € au lieu de 69,99 €, du 19 au 30 novembre 2026.

Dans votre clavier d’ordinateur ou entre les rainures de votre voiture, la poussière et les miettes se glissent toujours dans les recoins difficiles à atteindre. Le rôle du souffleur rechargeable est justement de vous aider à les déloger. Il dirige l’air vers les espaces étroits pour atteindre les saletés qui s’y accumulent et les aspire.

Le K&F CONCEPT M3 Electric Air Duster permet d’utiliser ces deux fonctions : souffler et aspirer. Cela lui permet de ramasser les débris après les avoir délogés. Et pour son opération Black Friday du 19 au 30 novembre 2026, la marque le propose à 59,49 € au lieu de 69,99 € !

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💨 Un appareil pour souffler la poussière et aspirer les débris

Avec le K&F CONCEPT M3 Electric Air Duster, vous pouvez tout d’abord chasser les saletés coincées dans un interstice, puis passer en mode aspiration pour les récupérer. Le collecteur de poussière se fixe directement sur l’appareil. Cela évite de sortir un autre aspirateur pour ramasser quelques miettes après le dépoussiérage.

Son moteur tourne à 130 000 tr/min et l’air atteint jusqu’à 65 m/s avec une force de soufflage allant jusqu’à 180 g. Enfin, les trois vitesses disponibles vous permettront d’ajuster le souffle selon la surface à nettoyer.

🔥 Un format portable et plusieurs accessoires très pratiques

Les différents embouts fournis vous aideront à atteindre les espaces étroits et les petits recoins. Le format portable se prête parfaitement à l’entretien de la voiture. Vous pouvez l’emmener facilement pour nettoyer entre les sièges ou sur le tableau de bord, là où les miettes s’accumulent facilement.

À la maison, le M3 peut aussi servir à retirer de petits débris dans les fentes du canapé, près des plinthes ou entre les touches de votre clavier. Vous pouvez également dépoussiérer l’extérieur d’un boîtier photo ou un trépied. C’est donc un appareil très polyvalent qui pourra vous servir dans toutes vos activités du quotidien.

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💡Jusqu’à 50 minutes d’autonomie et un éclairage intégré

À toutes ces fonctionnalités existantes, K&F ajoute un éclairage LED intégré qui vous aide à repérer la poussière dans les zones sombres, notamment sous un siège de voiture ou derrière un meuble.

L’autonomie peut aller jusqu’à 50 minutes d’utilisation en vitesse 1. Cette durée diminue avec les modes plus puissants bien évidemment. L’affichage vous indique le niveau de batterie, pour savoir quand prévoir une recharge.

Réutilisable et rechargeable, le K&F CONCEPT M3 Electric Air Duster vous évite d’acheter régulièrement des bombes d’air comprimé jetables. Quand sa batterie est vide, il suffit de le recharger pour reprendre le nettoyage. Vous conservez ainsi le même appareil pour l’entretien du bureau ou de la voiture, sans multiplier les achats de consommables ni les aérosols vides à jeter.

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Le K&F CONCEPT M3 est également disponible à l’achat sur le site officiel de K&F CONCEPT.

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