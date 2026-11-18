La version 160.0.1 de Firefox est disponible. Cette mise à jour essentielle permet de corriger des bugs d’affichage, des plantages et des problèmes de chargement qui empoisonnent le quotidien des utilisateurs desktop.

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Mozilla Corporation vient de déployer une nouvelle mise à jour de son célèbre navigateur Firefox. Disponible en version stable sur le canal Release, la mouture 160.0.1 s’attaque à plusieurs bugs persistants, comme le confirment les notes de version. Plusieurs problèmes d’affichage sont notamment corrigés.

Lors de l’impression d’un fichier PDF sous Windows, certaines lignes fines pouvaient se transformer en épais carrés noirs, rendant le document illisible. Le souci touchait notamment certaines imprimantes Brother, dont les modèles MFC-L8390CDW et MFC-L8610CDW.

Firefox 160.0.1 : Mozilla corrige des bugs d’affichage et des plantages

La mise à jour vient également à bout d’un problème gênant sur certains Mac équipés d’une carte graphique AMD. Lors de l’ouverture d’un fichier PDF directement dans Firefox, certaines pages pouvaient apparaître entièrement blanches ou partiellement vides. Le dysfonctionnement affectait aussi les graphiques intégrés aux pages Web ainsi que certains contenus WebGL.

La mise à jour corrige par ailleurs un bug qui provoquait un défilement intempestif des pages Web. Concrètement, les mouvements de la souris ou du pavé tactile pouvaient déclencher le défilement alors que le site était censé le bloquer. Autre problème solutionné : le plantage des onglets sur certains sites dont ChatGPT.

Voici les autres dysfonctionnements réparés par la version 160.0.1 de Firefox :

Correction des couleurs incorrectes dans le contenu WebGL et canvas, comme les jeux et les arrière-plans de Google Meet, sur certains systèmes Linux utilisant Wayland.

Correction d’un problème de temps de chargement des liens sur certains sites, comme le Google Store.

Correction d’un problème empêchant l’envoi de datagrammes par les connexions WebTransport après l’envoi rapide de plusieurs datagrammes par un site.

La dernière mise à jour permet aussi de combler deux failles de sécurité.

Comment mettre à jour Firefox ?

Pour installer la dernière version disponible sur l’application de bureau :

Ouvrez Firefox. Cliquez sur le menu ☰ en haut à droite. Cliquez sur Aide et Signalements, puis sur À propos de Firefox. Le navigateur recherche automatiquement la dernière mise à jour disponible et procède à son installation. Cliquez sur Redémarrer pour mettre à jour Firefox pour terminer la procédure.

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On en profite pour vous rappeller que le VPN gratuit de Firefox est de nouveau illimité jusqu’au 31 janvier prochain.