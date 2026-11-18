Google accède enfin à une demande que les habitués de Gemini formulent depuis des années. Ce cadeau a pourtant une contrepartie, glissée dans sa page de confidentialité. Elle vise justement ceux qui pensaient ne laisser aucune trace.

Les chats temporaires de Gemini resteront environ deux mois sur les serveurs de Google. © Shutterstock

Le 16 novembre, Google a annoncé une refonte des réglages de confidentialité de l’application Gemini, propulsée depuis peu par Gemini 4 Hydrogen. On pourra désormais garder son historique sans que l’IA s’entraîne dessus. En échange, les chats temporaires et ceux menés avec l’historique désactivé resteront environ deux mois chez Google, contre 72 heures jusqu’ici. Le déploiement mondial démarre dans les prochaines semaines.

Historique et entraînement de l’IA enfin dissociés

Jusqu’ici, un seul interrupteur, “Conserver l’activité”, liait les deux : garder ses conversations voulait dire accepter qu’elles nourrissent les modèles de Google. Le billet officiel annonce deux réglages distincts. Le premier, “Historique”, fixe la durée de conservation et permet toujours de consulter ou d’effacer ses échanges. Le second décide si le contenu des chats, pièces jointes comprises, sert à l’entraînement.

Chats temporaires Gemini : deux mois sur les serveurs

Le Privacy Hub de Gemini a été mis à jour le même jour. Il précise que ces conversations restent rattachées au compte pendant environ deux mois. Google s’en sert pour répondre, traiter les retours et se prémunir en cas de panne. Des relecteurs humains peuvent les lire. Une conversation relue est gardée jusqu’à trois ans, même après suppression, une règle déjà en vigueur pour les chats classiques. Donner son avis sur une réponse transmet aussi les 24 dernières heures d’échanges.

Google invoque la sécurité : “À mesure que les systèmes d’IA deviennent plus intelligents, nous continuons d’investir dans des mesures de sûreté et de sécurité”. Interrogé par TechCrunch, le groupe n’a pas dit ce qui avait déclenché ce changement. En comparaison, OpenAI garde les chats temporaires de ChatGPT jusqu’à 30 jours, et Anthropic conserve 30 jours les conversations incognito de Claude.

Quels réglages vérifier

Google ne prévoit aucune exception pour l’Europe. Dès que la mise à jour arrive, mieux vaut ouvrir la page Activité de Gemini et vérifier soi-même le réglage d’entraînement, sans se fier aux valeurs par défaut. Pour les sujets sensibles, retenez surtout que le mode temporaire ne garantit plus un effacement rapide.

Source : Google