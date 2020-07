Instagram : la fonction de commentaires épinglés est désormais accessible à tous

Cette fonction permet à tout utilisateur d’épingler trois commentaires sous une photo. Elle conçue pour permettre à l’auteur d’un message de mieux contrôler le ton du fil de discussion. En effet, celui-ci peut mettre en évidence les commentaires positifs et modérer les réponses plus négatives et abusives qui apparaissent en dessous des commentaires épinglés.

Crédit : Instagram

Le test initial a coïncidé avec la sortie par Instagram d’un outil permettant la suppression en masse des commentaires, qui est en ligne depuis deux mois. Pour épingler un commentaire, il suffit de le faire glisser vers la gauche pour faire apparaître les options de signalement, de suppression et de réponse. À l’extrême gauche de ces trois options, vous devriez voir une icône en forme de punaise.

Vous pouvez épingler jusqu’à trois commentaires. Une fois que vous aurez épinglé chacun d’entre eux, ils se retrouveront en haut de la section des commentaires. Ainsi, ceux-ci influenceront la conversation ou fourniront un contexte à l’image. La personne dont vous avez épinglé le commentaire recevra une notification l’informant que vous l’avez fait.

Une fonctionnalité bienvenue

Instagram a passé ces dernières années à essayer d’améliorer ses outils, en particulier ceux qui concernent la lutte contre le harcèlement, abus et la désinformation. Par ailleurs, ses efforts se sont intensifiés sous la direction de son actuel PDG Adam Mosseri. La modération des commentaires d’Instagram s’est considérablement améliorée ces derniers mois.

La société utilise désormais l’intelligence artificielle pour bloquer automatiquement les commentaires offensants et utilise des outils d’IA similaires pour avertir les utilisateurs avant qu’ils ne publient des commentaires potentiellement offensants ou nuisibles.

Les commentaires épinglés, bien qu’ils ne soient peut-être pas aussi efficaces que certains des ajouts précédents et plus nécessaires à la plateforme, peuvent néanmoins grandement aider les créateurs populaires, les célébrités et les entreprises sur Instagram à mieux gérer leurs profils.

Source : Instagram