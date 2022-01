Instagram : les abonnements payants débarquent sur le réseau social

Instagram : les influenceurs vont pouvoir proposer du contenu payant – Crédit : Claudio Schwarz / Unsplash

L’année dernière, Facebook et Instagram avaient encouragé les utilisateurs à accepter les publicités ciblées pour rester gratuits. À l’origine, les réseaux sociaux n’avaient pourtant pas vocation à devenir payants. Toujours est-il que ce principe fondateur commence progressivement à s’étioler. Instagram vient d’annoncer l’arrivée d’abonnements payants sur la plateforme. Ces derniers offriront aux influenceurs une autre source de revenus que les partenariats.

Dans un article de blog, Instagram souligne qu’ils s’apparenteront aux abonnements payants déjà déployés sur Facebook. « Avec les abonnements Instagram, les créateurs peuvent développer des liens plus profonds avec leurs abonnés les plus engagés et augmenter leurs revenus mensuels réguliers », explique le réseau social. « Les abonnements sont l’un des meilleurs moyens d’avoir des revenus prévisibles non-tributaires de l’audience qui est différente d’une publication à l’autre », indique Adam Mosseri, patron d’Instagram.

Instagram : les abonnements payants iront de 0,99 à 99,99 dollars

Les personnes qui souscriront auront accès à du contenu exclusif à l’instar de stories Instagram ou de vidéos en direct. Ils bénéficieront en outre d’un badge violet qui les différenciera des utilisateurs ordinaires. Ces abonnements seront initialement testés chez une dizaine d’influenceurs américains à l’instar du basketteur Sedona Prince, de la gymnaste Jordan Chiles et de l’astrologue Aliza Kelly, indique The Verge.

De son côté, TechCrunch détaille les formules d’abonnement qui iront de 0,99 à 99,99 dollars par mois. Dans un premier temps, les créateurs vont probablement tester les tarifs les moins onéreux (0,99 $, 1,99 $, 2,99 $, 4,99 $, 9,99 $) afin de prendre la température. Certains devraient ensuite proposer des tarifs plus conséquents (19,99 $, 49,99 $ ou 99,99 $ par mois).

Quoi qu’il en soit, Meta ne touchera pas d’argent sur les abonnements, du moins dans un premier temps. « Nous avions indiqué que Meta ne percevrait aucune commission auprès des créateurs sur les abonnements Facebook jusqu’en 2023 au plus tôt , et cela s’appliquera également aux abonnements Instagram », promet l’entreprise. En dehors de Facebook et Instagram, Twitter propose désormais la fonctionnalité payante des Super Follow et des pourboires. Il est par ailleurs possible de faire des dons sur TikTok.

Source : Instagram