Intel vend toujours trois fois plus de processeurs qu’AMD et Apple réunis

Intel est resté assis sur le trône des ventes de processeurs en 2023. Face à AMD et Apple, l’équipe bleue renforce encore ses parts de marché avec 50 millions de CPU écoulés. C’est trois fois plus que ses concurrents combinés, qui reculent tous les deux.

© Envato

En 2023, les ventes de PC ont continué de s’effondrer mais Apple tenait bon avec ses Macbooks. Avec en plus la concurrence d’AMD, qui prévoit maintenant de lancer ses nouveaux processeurs Ryzen Zen 5, on aurait pu croire qu’Intel serait à genoux. Bien au contraire, le fabricant de semi-conducteurs reste assis sur le trône des ventes de processeurs : l’année dernières, les ventes d’Intel en CPU se sont révélées trois fois plus élevées que celles d’AMD et Apple réunis.

Intel a vendu 50 millions de CPU en 2023 contre 8 millions pour AMD

C’est ce que révèlent les chiffres de Canalys, une entreprise spécialisée dans les analyses de marché. Sur celui des ordinateurs de bureau et portables, Intel domine toujours ses concurrents et marque même un retour en force.

Au cours du dernier trimestre 2023, Intel a livré le nombre impressionnant de 50 millions de CPU, avec une part de marché de 78 %. Le géant grignote ainsi encore de 3% le parts de ses concurrents, par rapport à 2022. Pendant ce temps, AMD n’a expédié que huit millions de processeurs, pour une part de marché évaluée à 13 %. L’équipe rouge fait pire que stagner : ses expéditions baissent légèrement de 1 % d’une année sur l’autre.

Apple n’a vendu que six millions de processeurs en 2023 face à Intel

C’est mieux qu’Apple, dernier-venu de taille sur ce marché. Avec ses six millions de processeurs Silicon expédiées, la pomme connait une baisse de 4 % des livraisons. Pas vraiment étonnant quand on sait que le Macbook Air 15 pouces a fait un beau flop.

Intel montre là un beau signe de résilience, d’autant plus que le constructeur s’attend encore à de belle performances en 2024, notamment grâce aux exigences matérielles sans cesse renouvelées de Windows 11. Toutefois des nuages noirs s’accumulent à l’horizon : l’entreprise pourrait souffrir en 2024 de l’énorme scandale du trucage des benchmarks de ses processeurs qui entache désormais sa réputation.

Mettons toutefois ces chiffres en perspective : ils ne montrent que les exemplaires écoulés. Il n’est pas dit qu’Intel dégage les mêmes marges qu’Apple sur chacun de ses processeur. Il est probable que la firme de Cupertino capitalise sur son image de marque et ses produits au design léchés pour vendre des processeurs beaucoup rentables que ceux d’Intel.