Sony Aibo : tel un compagnon à quatre pattes, le chien robot vous accueille à la porte

Crédit : Sony / GalaxieMedia / Auriane Polge

Les chiens robots sont décidément à la mode en ce moment. Est-ce dû à la pandémie de Covid-19 qui a mis en avant l’importance de la robotique dans la vie de tous les jours ou est-ce une simple tendance ? Le chien robot de Sony ne joue tout de même pas dans la même cour que celui de Boston Dynamics. Spot coûte 74 500 $ et il est destiné à un usage professionnel tandis qu’Aibo est un véritable robot de compagnie 25 fois moins cher (2 900 $). En tout cas, on peut dire que Sony tient sa promesse d’ajouter régulièrement de nouvelles fonctionnalités au logiciel d’Aibo.

La dernière mise à jour en date a ajouté une fonctionnalité à Aibo. Comme nos confrères d’Engadget l’ont rapporté, le site japonais de Sony a révélé qu’Aibo est maintenant capable de vous accueillir à la porte. Sur le papier, il est capable de prédire à quel moment vous vous apprêtez à rentrer chez vous. En ouvrant la porte, vous devrez le retrouver sagement assis prêt à vous faire la fête à la façon d’un robot.

D’après Sony, le processus pour faire comprendre à Aibo où vous attendre est simple. Il suffit de l’amener à l’endroit précis et de lui dire « c’est là que tu dois aller ». À ce moment, le chien robot est censé renifler le sol pour confirmer qu’il a enregistré l’endroit de rencontre. De plus, une icône de porte devrait apparaître sur la carte de l’application dédiée.

L’illustration en japonais pour décrire la nouvelle fonctionnalité d’Aibo / Sony

La prochaine fois que vous rentrerez chez vous, Aibo attendra que vous disiez « je suis rentré » avant de venir vous faire la fête. Il gardera en mémoire les heures à laquelle vous franchissez la porte pour essayer d’établir une heure habituelle afin de vous attendre en avance devant la porte. Le chien robot connaît de plus en plus de tours maintenant. Il a déjà appris en novembre dernier comment manger de la nourriture virtuelle et faire ses besoins, eux aussi virtuels bien entendu. Le futur d’Aibo est encore mystérieux. Nous ne savons pas à quel point Sony a prévu de s’y investir et pour combien de temps. La firme japonaise a bien conscience que son robot est encore plus mignon qu’utile.

Source : Engadget