Les robots de Boston Dynamics enflamment la piste de danse pour célébrer le Nouvel An

Pour célébrer cette année en beauté, la société de robotique Boston Dynamics a fait appel à ses célèbres robots, l’Atlas, Handle et Spot, pour un spectacle de danse de trois minutes sur la chanson Do You Love Me de The Contours.

Tous arrivent à suivre le rythme et à danser bien mieux que beaucoup d’entre nous le peuvent. Leurs mouvements sont si fluides que cela a conduit Elon Musk à tweeter « S’ils ne nous aiment pas, nous sommes dans le pétrin ! ».

Boston Dynamics robots danse – Crédit : Boston Dynamics / YouTube

Les robots de Boston Dynamics sont très intelligents. Atlas, le robot blanc, peut par exemple courir et sauter seul. Dans une autre vidéo, le robot de Boston Dynamics a même réussi une course d’obstacles. On peut également apercevoir le chien robot Spot, qui est en vente aux États-Unis pour 74 500 dollars.

Les robots s’approprient la piste de danse avec succès

Atlas, le robot le plus performant de Boston Dynamics, est maintenant capable de se tenir debout et se balancer sans effort sur un pied, en plus de danser le twist. L’amplitude de mouvement présentée dans ces mouvements de danse est particulièrement impressionnante. En 2016, Atlas soulevait encore maladroitement des boîtes et il lui fallait aussi du temps pour se relever après avoir été poussé.

La chorégraphie fait entrer successivement Atlas, Handle, et Spot sur la piste de danse. Les trois robots sont capables de danser de manière coordonnée sur le titre « Do You Love Me » de The Contours, comme vous pourrez le découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Atlas semble si à l’aise sur la piste de danse qu’on peut se demander ce dont le robot pourrait être capable si les ingénieurs venaient à perdre le contrôle. En 2018, Boston Dynamics avait réalisé une vidéo parodique montrant le robot prendre sa revanche sur ses créateurs, pour illustrer le soulèvement des robots comme dans le film I, Robot.

Handle est originalement conçu pour déplacer des boîtes dans des entrepôts, mais le robot montre qu’il peut également à l’aise lorsque la musique démarre. Spot, quant à lui, a récemment été utilisé pour faire respecter la distanciation sociale à Singapour. Durant la pandémie de COVID-19, des médecins ont aussi pu utiliser le robot pour se protéger du coronavirus.

Source : Boston Dynamics