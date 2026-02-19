Ionity lance la recharge ultra-rapide : jusqu’à 600 kW pour vos voitures électriques

© Envato

Ionity accélère pour la mobilité électrique

Le réseau européen de recharge Ionity franchit une nouvelle étape en déployant des bornes haute puissance capables de délivrer jusqu’à 600 kW par véhicule électrique, ouvrant la voie à des temps de recharge record. Ces nouvelles unités, nommées Alpitronic HYC1000, ont été installées pour la première fois en France, portant le total des points de recharge Ionity à 6 000 sites à travers l’Europe.

Chaque station HYC1000 repose sur une armoire centrale de 1 000 kW, capable de répartir intelligemment la puissance entre les différents terminaux selon l’affluence. Lorsqu’une seule borne est utilisée, elle peut fournir jusqu’à 600 kW, permettant à un véhicule compatible de récupérer environ 300 km d’autonomie en moins de huit minutes via le standard CCS2. Avant son ouverture au public, ce système a été testé dans les installations d’Ionity près de Munich pour garantir sa fiabilité et sa performance dans des conditions réelles.

Après une première installation sur l’aire de Maison-Dieu (A6), le dispositif a été déployé sur la station de Sorgues (A7), un axe stratégique reliant le nord de l’Europe au bassin méditerranéen. Cette station est désormais équipée de six points de recharge HYC1000, visant à réduire les temps d’attente lors des périodes de trafic intense. Le service est accessible à partir de 0,33 € par kWh pour les abonnés aux offres spécifiques d’Ionity.

Ionity déploie ses bornes de 600 kW en France

La France représente un marché prioritaire pour Ionity en raison de la croissance rapide du parc de véhicules électriques. Pour ce déploiement, l’opérateur s’appuie sur des partenariats solides avec Vinci Autoroutes et Avia Thévenin & Ducrot, gérant respectivement 60 et 15 sites sur le territoire. Cette collaboration permet d’anticiper les besoins de la prochaine génération de véhicules dotés de capacités de recharge supérieures.

Le PDG d’Ionity, Jeroen van Tilburg, souligne l’importance de cette avancée. “Le lancement du système HYC1000 marque un tournant majeur dans notre mission de proposer une recharge plus rapide et plus pratique à travers l’Europe. En atteignant 6 000 points de recharge et en offrant jusqu’à 600 kW en France, nous renforçons notre infrastructure pour accompagner la prochaine génération de véhicules électriques et faciliter les longs trajets”, affirme-t-il.

Avec ces installations, Ionity prépare le terrain pour une mobilité électrique plus fluide et rapide, réduisant le temps de recharge et améliorant l’expérience des conducteurs sur les principaux axes européens.

