Voitures électriques en hiver : lesquelles tiennent vraiment la distance ?

L’ADAC a réalisé un comparatif grandeur nature afin d’évaluer les écarts d’autonomie, de consommation et de performances de recharge par temps froid et ainsi déterminer quelles voitures électriques sont les plus adaptées aux longs trajets hivernaux.

Froid, autoroute et recharge rapide : le vrai test des électriques

Le froid a la réputation de faire fondre l’autonomie plus vite que la neige au soleil, et beaucoup d’automobilistes hésitent encore à franchir le pas pour les longs trajets hivernaux. Pour y voir plus clair, l’ADAC, le grand automobile-club allemand, a mené un essai comparatif grandeur nature dans des conditions proches de celles rencontrées pendant les départs en vacances.

L’organisme a évalué 14 modèles électriques récents sur un parcours autoroutier simulé à 0 °C. Tous les véhicules sélectionnés annonçaient au minimum 500 km d’autonomie selon le cycle WLTP et appartenaient à la catégorie des familiales, plus adaptées aux longs voyages. Le trajet de référence correspondait à une liaison Munich–Berlin via l’autoroute A9, avec une contrainte supplémentaire : les pauses recharge ne devaient pas dépasser 20 minutes.

Premier constat : le froid réduit nettement l’autonomie, mais tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne. L’Audi A6 électrique s’est distinguée par son efficacité globale. En seulement 20 minutes de recharge, elle a récupéré près de 300 km et a parcouru 441 km durant le test, avec une consommation moyenne mesurée à 23,2 kWh/100 km. C’est environ 38 % de moins que son autonomie WLTP annoncée à 719 km, une baisse sensible mais relativement bien maîtrisée.

La Tesla Model Y a également brillé par sa sobriété. Avec une consommation relevée à 22,2 kWh/100 km, elle a couvert 406 km, contre 600 km annoncés. La perte d’autonomie atteint un peu plus de 32 %, ce qui la place parmi les modèles les plus efficients de l’essai en conditions hivernales.

D’autres véhicules ont affiché des résultats corrects sans être exceptionnels. La Polestar 4, par exemple, a parcouru 369 km au lieu des 600 km promis sur le papier, avec une consommation en forte hausse par rapport aux données théoriques. Cela reste exploitable pour de longs trajets, mais impose des arrêts plus fréquents que prévu.

À l’inverse, certains modèles ont montré les limites actuelles de la technologie par temps froid. Le BYD Sealion 7 n’a parcouru que 293 km, soit une chute de plus de 40 % par rapport à son autonomie officielle. Sa consommation a grimpé à plus de 35 kWh/100 km, un niveau élevé qui s’explique en partie par une gestion thermique de la batterie perfectible. Même constat pour le Volvo EX90 Twin Motor AWD : 360 km réalisés contre 611 km annoncés, et une consommation en nette hausse.