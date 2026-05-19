Gmail : un bug rend l’application inutilisable sur ces appareils, comment la réparer

Scintillement de l’écran, disparition du texte, pages blanches… Plusieurs utilisateurs signalent de gros dysfonctionnements de Gmail sur leurs tablettes et smartphones pliables Samsung. Dans l’attente d’un patch, vous pouvez tenter ces méthodes pour corriger le souci.

Gmail victime d’un bug sur certains appareils Android

Si vous avez été confronté récemment à des problèmes d’affichage sur Gmail, sachez que vous n’êtes pas seul. Plusieurs utilisateurs subissent actuellement des dysfonctionnements majeurs quand ils utilisent le service sur leurs téléphones pliables ou leurs tablettes Android. Les problèmes rencontrés vont du scintillement de l’écran aux pages blanches en passant par la disparition du texte. De quoi rendre la messagerie inopérante sur ces appareils.

“Je me demande pourquoi mes e-mails ne défilent pas correctement lorsque j’utilise Gmail sur ma tablette Tab A11+. Ils semblent clignoter et disparaître lorsque j’essaie de les parcourir. J’ai vidé le cache, désinstallé les mises à jour et redémarré plusieurs fois, mais le problème persiste”, fustige un utilisateur sur le forum d’assistance de Samsung. “Lorsque j’essaie d’ouvrir un courriel, l’écran clignote et le rend illisible”, confirme un autre usager sur la page d’aide de Gmail.

@gmail

Gmail flickering away on the android app.

Using a Samsung galaxy tab s9

Uninstalled updates and cleared cache and data

Nothing I've tried has helped at all

Please can you fix this issue for me NOW?

I'M GOING MAD — Sparky Shiny (@sparkyshiny) May 14, 2026

Comment régler les bugs d’affichage de Gmail sur les tablettes et smartphones Samsung ?

D’après les témoignages, le bug se manifeste principalement sur les appareils Samsung (Galaxy Tab et Galaxy Z Fold) dont les grands écrans font des siennes. Alors que le problème a été signalé à Google, des solutions de contournement ont été dévoilées. L’une d’entre elles consiste tout simplement à changer l’orientation de l’écran (basculer du mode portrait au mode paysage puis de nouveau au mode portrait). Cette technique aurait fonctionné chez certains usagers.

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Vous pouvez aussi lorgner du côté d’Android System WebView. Ce composant système, qui permet d’afficher des pages Web directement au sein d’une application, serait à l’origine du problème, selon l’expert produit Kimiya Kitani. Ce dernier recommande ainsi de vider son cache et de désinstaller ses mises à jour récentes.

“Même si vous désinstallez la mise à jour, le même problème recommencera si vous la mettez à jour à nouveau”, prévient-il sur le forum d’assistance. Espérons ainsi que Google déploie bientôt un véritable correctif.