Bon plan LEGO Fête des Mères : 20 € de remise dès 60 € d’achats sur une sélection de sets chez Cdiscount !

À l’occasion de la fête des mères, Cdiscount propose 20 € de remise immédiate dès 60 € d’achat sur une large sélection de sets LEGO. Une offre valable à partir du 19 mai et jusqu’au 26 mai, qui tombe à point nommé pour offrir un cadeau original à petit prix.

Les LEGO se sont imposés depuis longtemps comme l’une des valeurs sûres en termes de cadeau. Loin de l’image du jouet pour enfants, la marque danoise a su conquérir un public de collectionneurs et d’amateurs de décoration avec des gammes pensées pour les adultes : sets botaniques, répliques architecturales, œuvres d’art en briques ou véhicules iconiques. Des créations souvent bluffantes, qui font autant d’effet dans une vitrine que sur une table basse.

Pour la fête des mères, la sélection proposée par Cdiscount est particulièrement bien ciblée. Fleurs, plantes et sets décoratifs sont à l’honneur, avec des références qui font autant office de loisir créatif que d’objet déco une fois terminées. De quoi offrir un cadeau qui se construit, et qui dure !

Pour en profiter , ajoutez pour 60 € minimum de produits LEGO éligibles dans votre panier sur Cdiscount, puis entrez le code MAMANLEGO au moment du paiement pour obtenir 20 € de remise immédiate.

Profitez des offres LEGO sur Cdiscount

Quatre sets à ne pas rater dans cette sélection

L’Orchidée

C’est sans doute le set le plus évident pour la fête des mères : 608 pièces pour reproduire avec une précision remarquable une orchidée Phalaenopsis avec ses fleurs, ses boutons et ses feuilles. Un set botanique qui ne se fane jamais, vendu habituellement autour de 59,99 €, et qui passe sous la barre des 40 € avec la remise.

Le bouquet de Roses

Le bouquet de roses est l’un des sets les plus récents et les plus réussis de la gamme botanique. Il se compose de 356 pièces pour assembler un somptueux bouquet de roses rouges avec tiges, ses feuilles et ses fleurs d’accompagnements. Dans un vase décoratif il sera visuellement bluffant et parfait pour trôner sur un bureau ou une commode.

Le bonsaï d’Érable Rouge du Japon

C’est l’un des sets botaniques les plus élégants de la gamme. Un érable japonais miniature aux feuilles rouge vif, posé sur son socle décoratif, qui reproduit avec une précision remarquable la silhouette caractéristique des bonsaïs traditionnels. Un objet déco sobre et raffiné, parfait pour une maman sensible à l’esthétique japonaise ou simplement amatrice de belles choses à poser sur un bureau.

Les fleurs de Prunier

L’un des tout derniers sets de la gamme Botanicals, avec ses branches fleuries de rouge et de rose qui évoquent l’arrivée du printemps. Conçu pour être exposé comme une décoration florale d’intérieur, il s’intègre facilement dans n’importe quel cadre et offre une belle session de construction pour qui aime les activités déconnexion.

Découvrir les autres sets LEGO sur Cdiscount

Une offre à ne pas manquer

L’offre est valable jusqu’au 26 mai, une seule fois par compte client, et ne s’applique pas aux produits de la Marketplace. La sélection complète des sets éligibles est bien plus large que les quatre présentés ici. Bouquets de fleurs sauvages, bonsaïs, plantes miniatures, sets architecture et bien d’autres sont inclus dans l’opération.

À lire également : notre guide des meilleurs sets LEGO