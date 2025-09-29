Vente de voitures en Europe en 2025 : l’électrique gagne, le diesel s’effondre

Entre janvier et août 2025, les voitures électriques ont continué de gagner du terrain en Europe. Elles représentent désormais près de 16 % du marché, contre un peu plus de 12 % un an plus tôt. À l’inverse, le diesel recule encore et tombe au même niveau que les hybrides rechargeables.

Crédit : Envato

Ventes auto : l’Europe roule de plus en plus électrique

Selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), plus de 1,1 million de voitures électriques ont été immatriculées sur les huit premiers mois de l’année, soit 15,8 % des ventes dans l’Union européenne.

Cette croissance est surtout portée par l’Allemagne (+39,2 %), la Belgique (+14,4 %) et les Pays-Bas (+5,1 %), qui à eux seuls représentent 62 % des ventes de véhicules électriques. La France suit la tendance : de janvier à août, les voitures 100 % électriques ont atteint 17,7 % de part de marché, un chiffre supérieur à la moyenne européenne. Toutefois, les Français achètent encore beaucoup d’hybrides simples, qui représentent près de la moitié des immatriculations (44,8 %).

A lire > Voitures électriques : les modèles les plus vendus en France en 2025

Les hybrides rechargeables en forte croissance

Les hybrides rechargeables (PHEV) affichent aussi de bons résultats. Ils représentent 8,8 % du marché entre janvier et août 2025, contre 6,9 % un an plus tôt. En volume, cela correspond à plus de 630 000 véhicules.

Cette hausse est notamment tirée par l’Espagne (+99,9 %), l’Allemagne (+61,2 %) et l’Italie (+62,6 %). Les PHEV enregistrent ainsi leur sixième mois consécutif de forte progression, avec une croissance annuelle de 54,5 %. C’est plus que les véhicules électriques (+30,2 %) et les hybrides simples (+14,1 %).

A lire aussi > BYD dépasse Tesla : un tournant dans le marché européen des voitures électriques

Les voitures essence et diesel perdent du terrain

Les motorisations classiques ne pèsent plus que 37,5 % des ventes, contre 47,6 % en 2024. L’essence recule de 19,7 %, avec de fortes baisses en France (-33,5 %), en Allemagne (-25,2 %), en Italie (-17,6 %) et en Espagne (-13,1 %). Le diesel chute encore plus : -25,7 %, pour atteindre seulement 9,4 % de part de marché en août 2025.

Globalement, les carburants fossiles, dont l’arrêt est prévu pour 2035, reculent fortement : -16,3 % pour l’essence et -17,5 % pour le diesel en août 2025.

Un mois d’août plus calme

Si, sur les huit premiers mois de l’année, les immatriculations restent stables (-0,1 % par rapport à 2024), le mois d’août a marqué un net ralentissement. Avec 677 786 voitures neuves immatriculées, il ne dépasse que légèrement août 2024 (+5,3 %), mais reste très loin du mois de juillet 2025 qui comptait plus de 914 000 immatriculations.

L’été s’achève donc sur une note mitigée. Reste à voir si l’automne relancera les ventes.

Source : Auto Infos