iOS 18 : appairer des accessoires avec un iPhone va devenir beaucoup plus simple

Si les AirPods ont connu un énorme succès jusqu’ici, c’est parce qu’ils bénéficient d’une relation privilégiée avec l’iPhone. Dans iOS 18, les fonctionnalités et la facilité d’appairage des écouteurs d’Apple vont devenir la norme pour tous les accessoires.

Crédit : Envato

L’une des raison du succès d’Apple, c’est son écosystème parfaitement intégré à tous ses appareils, qui permet des interactions fluides entre iPhone, iPad et compagnie. Cet écosystème constitue en même temps un rempart face aux appareils d’autres marques. Mais c’est en train de changer. À la WWDC 2024, Apple a annoncé avec iOS 18 l’ouverture de son système d’appairage aux accessoires tiers.

Apple déploie un outil dans iOS 18 pour tous les accessoires Bluetooth

C’est cette fonctionnalité d’iOS qui est à l’œuvre dans l’appairage des AirPods. Apple maîtrise particulièrement bien ce processus puisque l’entreprise conçoit aussi bien le matériel que le logiciel de ses produits. Cela lui permet d’opérer avec plus de certitude et de créer des fonctionnalités mises en œuvre de manière fiable. Ses concurrents en revanche sont contraints d’être plus conservateurs avec leurs appareils sur iOS.

Mais voilà qu’Apple va leur donner la capacité de mettre en oeuvre cela pour leurs accessoires employant le Bluetooth ou le Wifi. En effet, iOS 18 contient une nouvelle API appelée AccessorySetupKit. Celle-ci met à disposition des développeurs tous les outils nécessaires pour l’intégrer à leur appareil ou application.

Comme le décrit Apple dans une vidéo, les développeurs pourront utiliser l’API pour inviter les utilisateurs à appairer un accessoire avec leur application. Une fois cette opération effectuée, l’API gérera les connexions Bluetooth et Wi-Fi nécessaires, simplifiant la tâche des utilisateurs et des développeurs.

À lire > iOS 18 : les iPhone vont bénéficier d’un énorme coup de boost grâce à la mise à jour

L’API d’Apple permettra d’appairer des accessoires plus facilement

Concrètement, cela signifie notamment que le processus d’appairage d’écouteurs deviendra beaucoup plus simple pour ceux d’autres marques. Par exemple en commettant la trahison d’utiliser des Galaxy Buds avec un iPhone, vous serez peut-être tout de même accueillis par un processus appairage automatique en les approchant d’un iPhone ou d’un iPad… si Samsung prend la peine d’intégrer la fonctionnalité à ses écouteurs bien sûr.

Il faudra toutefois attendre un petit moment avant que ce nouveau processus soit disponible dans les appareils tiers. En effet, les fabricants devront mettre à jour à la fois leurs appareils et leurs applications compagnons, ce qui pourrait prendre du temps, mais probablement moins que les fonctionnalités d’IA d’iOS 18.

En effet, la prochaine mouture du système d’exploitation est déjà disponible en version bêta pour les développeurs. Avec une sortie d’iOS 18 prévue à l’automne en parallèle de l’iPhone 16, les développeurs ont largement le temps de préparer leurs produits.