iOS 18 : vous prenez beaucoup de vidéos ? Vous allez adorer ce changement

Quoi de plus pénible qu’écouter sa musique favorite sur son iPhone et de vouloir faire une vidéo en même temps… Mais rassurez-vous, iOS 18 arrive avec une fonctionnalité qui va ravir les mélomanes : filmer tout en écoutant sa musique préférée. Fini les pauses intempestives.

Filmer en écoutant de la musique sera bientôt possible sur iOS 18

La mise à jour iOS 18 regorge de nouveautés et d’améliorations : plus d’options de personnalisation, un gestionnaire de mots de passe intégré, la possibilité de verrouiller des applications et bien plus encore. Mais saviez-vous qu’une fonctionnalité apparemment basique, pourtant très attendue par certains, a enfin débarqué ?

iOS 18 vous laissera enfin filmer sans couper la musique que vous écoutez

La frustration est familière pour de nombreux usagers d’iPhone : vous êtes en balade, écouteurs aux oreilles, quand une scène mérite d’être filmée. Mais dès que vous lancez l’enregistrement vidéo, la musique s’arrête net. Même constat lors de soirées ou d’événements, lorsque vous souhaitez filmer quelque chose… Mais que la musique est gérée depuis votre smartphone.

Le site spécialisé 9to5Mac a récemment mis en lumière ce désagrément, soulignant aussi le cas des motards : ces derniers aimeraient bien pouvoir enregistrer leurs trajets via un iPhone fixé au guidon, tout en conservant leur playlist diffusée dans le casque, par des AirPods ou tout autre système Bluetooth.

Mais cette frustration est désormais terminée puisqu’avec iOS 18, vous pouvez désormais enregistrer des vidéos sans que votre musique, podcast ou autre lecture audio ne se mette en pause. Enfin !

Certes, il était possible de contourner ce problème auparavant en maintenant appuyée la touche de capture en mode photo. Mais soyons honnêtes, cette méthode était peu intuitive et limitait la qualité des vidéos à du 1080p à 30 images par seconde, loin des performances du mode vidéo dédié.

Finie la prise de tête donc : avec iOS 18, passez simplement en mode vidéo et lancez l’enregistrement. Votre bande sonore continuera de vous accompagner sans interruption. Cette nouveauté peut sembler anodine, mais elle s’avèrera très pratique dans plusieurs situations.

On se demande en effet pourquoi Apple a mis autant de temps à intégrer une fonctionnalité aussi basique. Heureusement, l’attente est terminée, car si vous êtes impatient de tester cette nouveauté, la bêta d’iOS 18 est disponible au téléchargement. Toutefois, pour une expérience optimale et sans risque de bugs, nous vous conseillons d’attendre la version finale, prévue pour septembre prochain.