iOS 18 : que réserve la mise à jour aux vieux modèles d’iPhone ?

Crédit : Unsplash

Apple n’avait pas pu être plus explicite lors de la WWDC 2024 : iOS 18 est synonyme de l’arrivée de l’intelligence artificielle générative dans l’iPhone. Malheureusement cela laisse derrière la plupart des anciens modèles sur le carreau, car pour utiliser les fonctionnalités d’Apple Intelligence, il faut une puissante puce équipée de NPU à même d’effectuer les complexes calculs liés aux algorithmes d’IA.

Ainsi, seuls les deux iPhone 15 Pro et les quatre modèles de la gamme iPhone 16 pourront exploiter pleinement le potentiel de la mise à jour. Pourtant, iOS 18 sera compatible avec bien d’autres modèles de smartphones Apple plus anciens. Que réserve la mise à jour pour ces appareils que possèdent la plupart des propriétaires d’iPhone ?

Certaines fonctions d’iOS 18 ne seront pas compatibles avec votre iPhone

Les modèles d’iPhone les plus anciens compatibles avec iOS 18 sont :

L’iPhone XR (2018)

L’iPhone XS (2019)

L’iPhone SE 2ème génération (2020)

Tous les modèles plus récents, notamment l’iPhone 11, sont également compatibles. Mais il existe une ligne de démarcation évidente entre les modèles qui pourront gérer les fonctionnalités d’IA et ceux qui ne le pourront pas, comme la présentation d’Apple divisée en deux parties l’a clairement montrée.

L’une des fonctionnalités les plus attendues est la refonte de Siri en chatbot dopé à l’IA. L’assistant vocal pourra désormais mieux gérer les requêtes en utilisant le langage courant et sera en mesure d’accéder à un éventail de contexte beaucoup plus grand. Cela se traduira par de meilleures réponses et des capacités accrues à gérer les tâches sur l’iPhone. Cette refonte fait officiellement partie d’Apple Intelligence.

Pourtant Apple avait laissé entendre durant sa présentation que les vieux iPhone pourraient bénéficier de certaines améliorations de Siri, sans forcément l’être avec Apple Intelligence. En effet, l’entreprise avait évoqué la possibilité de confier certaines requêtes à Private Cloud Compute. Cela signifierait que les calculs seraient effectués dans le cloud, sans nécessité de faire tourner la puce du téléphone.

En revanche, certaines fonctions sans rapport avec Apple Intelligence seront désactivées sur les vieux modèles :

Les fonctions de Message via satellite nécessiteront au minimum un iPhone 14.

nécessiteront au minimum un iPhone 14. La transcription audio en direct nécessitera un iPhone 12 ou plus récent.

nécessitera un iPhone 12 ou plus récent. Enhance Dialogue dans les films : iPhone 11 ou plus récent

dans les films : iPhone 11 ou plus récent Eye Tracking : iPhone 12 ou plus récent

: iPhone 12 ou plus récent Music Haptics : iPhone 12 ou plus récent

D’autres fonctionnalités, telles que Math Notes, pourrait faire partie d’Apple Intelligence, excluant ainsi les anciens appareils. Nous en saurons plus au fur et à mesure que le programme bêta d’iOS 18 se poursuit et que testeurs découvriront les restrictions d’utilisation. En tous cas, l’IA place l’iPhone 16 comme une belle nouveauté, d’ailleurs Apple parie sur un grand succès pour cette génération.