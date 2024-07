L’iPhone 16, un futur best-seller ? Apple mise tout sur cette fonction-clé

Concepts d’iPhone 16 par Macrumors

Apple a confiance en l’avenir. La direction de la firme à la pomme pense pouvoir bientôt écouler davantage de smartphones grâce à la gamme iPhone 16. Pour le second semestre 2024, Apple parie sur une hausse des ventes d’environ 10 % par rapport à l’année dernière. Un objectif ambitieux, qui serait atteignable grâce à iOS 18 et l’arrivée de l’intelligence artificielle dans le smartphone le plus vendu de la planète.

Apple commande davantage de puces pour ses smartphones

Selon les informations de Bloomberg qui cite de sources chez les sous-traitants d’Apple, ces derniers auraient étés avertis que Cupertino espère atteindre une croissance de 10 % des livraisons pour son nouveau modèle, par rapport au second semestre 2023.

Ces informations vont dans le même sens que d’autres retours sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Le 1er juillet, le média CTEE indiquait que le fabricant de l’iPhone avait augmenté ses commandes de puces auprès du taïwanais TSMC. Cette augmentation était estimé suffisante pour alimenter la fabrication de 90 et à 100 millions de smartphones.

À la même période l’année dernière, le volume de commandes pour des iPhone 15 se situait plutôt entre 80 et 90 millions d’unités. Dans une note du 8 juillet, les analystes du fond d’investissement Wedbush indiquaient que l’iPhone 16 provoquerait une mise à niveau massive, appelée “Supercycle” : tout comme Apple, les observateurs du marché s’attendent à un plébiscite pour l’iPhone 16.

Apple Intelligence pourrait booster les ventes d’iPhone

La firme de Cupertino fait preuve d’optimisme grâce à Apple Intelligence. Si l’iPhone 15 ne constituait pas une révolution, la sortie d’iOS 18 devrait tout changer. Et seul l’iPhone 16 pourra faire tourner toutes ses fonctionnalités, grâce à la puce A18 équipée d’un puissant NPU dédié aux calculs d’IA. C’est pourquoi l’iPhone 16 présentera un avantage significatif sur ses prédécesseurs.

Attention, toutes les fonctionnalités d’Apple Intelligence n’arriveront pas d’un coup. Dans l’Union Européenne (et donc en France), elles pourraient tout simplement ne jamais arriver. Mais avec sa présentation de la WWDC 2024, l’entreprise a réussi à faire naître l’attente. Beaucoup souhaitent maintenant mettre la main sur les améliorations apportées par Apple Intelligence, comme la refonte de Siri en chatbot dopé à l’IA.