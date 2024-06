iOS 18 : voici à quoi ressemblent les messages RCS sur l’iPhone

iOS 18 introduit le protocole RCS sur les iPhone afin d’améliorer les interactions avec les utilisateurs Android. Il est déjà possible de voir le résultat sur la version bêta bien que certaines fonctionnalités soient encore absentes.

© Tom’s Guide

Après avoir résisté au RCS pendant de nombreuses années, Apple a finalement succombé. Le protocole de communication est en cours de déploiement sur les iPhone. Il permettra d’offrir “une meilleure expérience d’interopérabilité par rapport aux SMS ou MMS”, selon les mots du constructeur. Les utilisateurs Android et iOS profiteront ainsi de fonctionnalités de chat modernes lorsqu’ils discuteront entre eux via messages interposés.

Comme prévu, le RCS sera introduit sur iOS 18, la prochaine itération du système d’exploitation qui est déjà disponible en bêta. L’occasion d’admirer le RCS en action. Sur X, l’utilisateur Dhinak a posté plusieurs captures d’écran intéressantes. Celles-ci confirment notamment que les bulles vertes seront toujours utilisées pour les conversations avec les utilisateurs d’Android, les bulles bleues restant l’apanage des iMessages.

Le RCS arrive sur les iPhone, enfin !

Le transfert de fichiers fonctionne, ce qui signifie que vous pouvez envoyer des photos et des vidéos en meilleure qualité ainsi que des fichiers plus lourds. Il est également possible d’envoyer des messages RCS dans les discussions de groupe.

En revanche, le chiffrement de bout en bout n’y est pas pris en charge, remarque le bêta-testeur. De même, les confirmations de lecture n’apparaissent pas (encore ?) dans les conversations à plusieurs. Celles-ci fonctionnent toutefois sans problème dans les discussions classiques (entre deux utilisateurs).

Sachez que le RCS n’est théoriquement pas encore disponible, même sur la version bêta. “Encore une fois, cela est actuellement inaccessible sans magie particulière dans iOS 18 bêta 1”, précise notre bidouilleur. Apple doit encore peaufiner sa recette pour proposer une expérience optimale. Pour rappel, voici les options de chat apportées par le RCS :