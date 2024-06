iOS 18 : une nouvelle application Apple va gérer tous vos mots de passe et identifiants

DR

La WWDC 2024, c’est lundi ! Tout semble indiquer qu’Apple présentera lors de cette conférence la prochaine version d’iOS, la 18ème itération du système d’exploitation de l’iPhone. Parmi les améliorations prévues, Apple pourrait déployer une nouvelle application officielle, destinée à centraliser tous les mots de passe sur le célèbre smartphone.

Une nouvelle application par défaut arrive dans l’iPhone

Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, rapporte que la nouvelle application “Passwords” (probablement “Mots de passe” en français) sera présentée au cours de l’évènement qui se tiendra du 10 au 14 juin à l’Apple Park de Cupertino. Celle-ci serait vouée à intégrer d’abord iOS 18 et iPadOS18, puis macOS 15 plus tard à l’automne. Voici donc une nouvelle application présente par défaut sur l’iPhone.

Ce gestionnaire de mots de passe affichera une liste des identifiants de connexion et les classera dans différentes catégories. Ces catégories incluront par exemple les comptes, les réseaux WiFi et les Passkeys. Ces données pourront être remplies automatiquement dès la soumission d’un formulaire où des identifiants et mots de passe sont demandés.

Bloomberg affirme que cette application fonctionnera grâce au trousseau iCloud, qui permet de remplir automatiquement notamment les noms d’utilisateur, les mots de passe, les numéros de carte bleue à travers les applications dans l’écosystème Apple. Actuellement, le seul moyen d’accéder à cette fonctionnalité est de naviguer jusque dans les Réglages… ou d’utiliser une application tierce.

L’arrêt de mort des gestionnaires de mots de passe tiers sur iOS ?

En effet, Apple va couper l’herbe sous le pied des gestionnaires de mots de passe tiers, comme :

1Password

LastPass

NordPass

Bitwarden

Dashlane

Les développeurs de ces applications ont probablement appris l’arrivée de l’application Password avec stupeur. Mark Gurman affirme que la création de cette application autonome directement intégrée à iOS a avant tout pour but de mieux protéger les données des utilisateurs.

Le lancement de cette nouvelle applications pourra contrebalancer la déception révélée cette semaine : Siri sera bridé au lancement d’iOS 18. Il se murmurait en effet jusqu’ici que l’intégration tous azimuts de l’IA dans l’iPhone passerait notamment par une refonte complète de l’assistant vocal. Il faudra encore attendre jusqu’à fin 2024 pour voir un véritable chatbot intégré dans iOS.